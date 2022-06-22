Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Rus liderin sağlık durumuna ilişkin neredeyse her gün spekülasyonlar ortaya çıktı. Ancak Dmitry Peskov, NBC News'e yaptığı açıklamada, “Dün öğleden sonra aslında hokey oynadığını söyleyebilirim” diyerek Rusya devlet başkanı Vladimir Putin’in gizli bir tıbbi hastalığa yakalanmış olabileceğine dair söylentileri yalanladı.

Gözlemciler, Rus liderin toplantılar sırasında nasıl göründüğü hakkında pek çok bilgi toplamaya çalışıyor. Şimdiye kadar Putin’in hafif topalladığına, zaman zaman titreme nöbetleri geçirdiğine, yüzünde bir acı ifadeyle masayı tuttuğuna dair onlarca haber yayınlandı. Hatta yüzünün şişik olduğunu ve bu nedenle steroid (ilaç) kullandığını ileri sürenler de oldu.

Dmitry Peskov, Putin’in sağlığıyla ilgili söylentileri gülünç olarak nitelendirdi ve ölümcül hastalığa yakalandığına yönelik iddiaları reddetti. Putin'in sözcüsü, Rus liderin sağlığıyla ilgili yaygın spekülasyonları dağıtmak için geçen hafta St Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'ndaki uzun konuşmasına da işaret etti. Putin'in bir panel tartışmasına katılmadan önce üç buçuk saat konuştuğunu hatırlattı. Peskov, “Sağlıksız bir adam böyle bir performans sergileyebilir mi, bir düşünün” dedi.

Putin'den Batı'ya sarmat füzesi ile gözdağı: Yıl sonuna kadar hizmete girecek Rusya lideri Vladimir Putin, Moskova’da düzenlenen askeri törende, nükleer başlık taşıyabilen ve "yenilmez" olarak nitelediği kıtalararası Sarmat füzelerinin yıl sonunda hizmete gireceğini söyledi.

Putin'den üstü kapalı tehdit: İkinci hedef Kazakistan mı? Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi ile tepki toplayan ve birçok yaptırıma maruz kalan Rusya, geri adım atmıyor. Rus lider Putin'in yeni hedefi ile ilgili ortaya atılan birçok iddiaya yenisi eklendi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki iki Rus yanlısı isyancı bölgesini tanımadığını açıkladı. Rus lider Putin, eski Sovyet ülkelerinin tarihi Rusya topraklarının bir parçası olduğunu ve Kremlin'e karşı çıkarlarsa Ukrayna'nın kaderini paylaşabileceklerini ima etti.