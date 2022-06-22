Türkiye Gazetesi

Haber sitesi Politico'nun canlı yayınında soruları cevaplayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurularıyla ilgili soruya karşın, ittifak içinde birçok kez farklı görüşler dile getirildiğini belirtti. Stoltenberg, ""Finlandiya ve İsveç konusunda da uzlaşı içinde olduğumuza inanıyorum. Ancak yapmamız gereken oturup şimdi Türkiye'nin yaptığı üzere müttefiklerin ifade ettiği farklılıkları ve endişeleri gidermek." dedi.

"BİRBİRİNİ SAVUNMADA UZLAŞI İÇİNDEYİZ"

Stoltenberg, buna örnek olarak 1950'lerdeki Süveyş Krizi'ni, 1960'larda Fransa'nın NATO'nun askeri kanadından ayrılmasını, 1970'lerde Afrika ve Vietnam'daki savaşları, daha sonraki yıllarda Irak savaşında müttefikler arasındaki farklılıkları gösterdi.

"Bu şaşırtıcı değil çünkü farklı siyasi partilerin iktidarda olduğu, farklı tarihlere sahip, farklı coğrafyalardaki 30 farklı ülkeyiz." diyen Stoltenberg, bütün farklılıklara rağmen müttefiklerin esas konu olan "birbirini savunmada" uzlaşı içinde olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Finlandiya ve İsveç konusunda da uzlaşı içinde olduğumuza inanıyorum. Ancak yapmamız gereken oturup şimdi Türkiye'nin yaptığı üzere müttefiklerin ifade ettiği farklılıkları ve endişeleri gidermek. Türkiye'nin terör saldırılarından en fazla çeken ülke ve NATO müttefiki olduğunu kabul etmemiz gerek. Türkiye, Irak ve Suriye'ye sınırı olan çok büyük öneme sahip bir ülke. Terörle mücadele çok önemli bir rol oynadı ve oynuyor. Aynı zamanda bir Karadeniz ülkesi olarak önemli rolü var. Örneğin şimdi Ukrayna'dan gıdanın çıkarılması için önemli işler yapıyor. Türkiye endişelerini ifade ettiğinde tabii ki oturup bunları gidermeye çalışacağız. Şu anda yaptığımız da bu. Finlandiya ve İsveç'in en kısa zamanda üye olmalarına izin vermek için bir çözüm bulacağımızı ümit ediyorum."

NATO içinde kararların 30 üye ülkenin konsensüsüyle alındığını hatırlatan Stoltenberg, genel sekreter olarak iki ülkenin en kısa sürede üye olmasını amaçladığını söyledi.

Stoltenberg, "Bunun garantisini veremem ama amacım bu. Katılım süreçlerine baktığımızda tüm müttefiklerin aynı noktadan başlamadığını hesaba katmamız gerek. Bir uzlaşı ve ortak zemin bulmalıyız. Bunun üzerinde çalışıyoruz." dedi.

"SAVAŞ YILLAR BOYUNCA SÜREBİLİR"

Ukrayna'daki savaşın nereye evrileceğini öngörmenin çok zor olduğunu dile getiren Stoltenberg, savaşın çok uzun sürebileceği uyarısını yaptı.

Jens Stoltenberg, "Bu savaşın ne kadar süreceğine dair kanıya varma konusunda dikkatli olmalıyız. Bu savaş haftalar, aylar veya yıllar boyunca sürebilir. Savaş ne kadar sürerse sürsün uzun vadede hazırlıklı olmalıyız. Ukrayna'ya ciddi manada destek vermek için hazırlıklı olmalıyız. Hepimiz savaşın en kısa sürede bitmesini istiyoruz." diye konuştu.

Ukrayna'ya destek vermek için siyasi ve ahlaki sorumlulukları bulunduğunu vurgulayan Stoltenberg, savaşın NATO ülkeleri için bir maliyeti olduğunu ancak asıl bedeli Ukraynalıların ödediğini dile getirdi.

Stoltenberg, sözlerini, "Savaşlar öngörülemez ve kanlıdır. Bu savaş da artık yıpratma savaşına dönüşüyor." diye tamamladı.

Türkiye veto etmişti, Finlandiya NATO üyeliği için tarih verdi: Eylül'den önce mümkün değil Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkmaya devam ediyor ve geri adım atmıyor. Konuya dair son gelişmeleri duyuran ve Türkiye ile yapılan son görüşmelerde ilerleme kaydedilemediğini belirten Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Eylül ayından önce NATO’ya girmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe iki kritik temas: Önce Prens Selman sonra NATO zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı 22 Haziran Çarşamba günü Ankara’da ağırlayacak, ardından 28-30 Haziran tarihlerinde Madrid’de düzenlenecek NATO Zirvesi’ne katılacak.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Savaş yıllarca sürebilir NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Alman medyasına verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna savaşına dair korkutucu açıklamalar yaptı. Stoltenberg savaşın süresine ilişkin “Savaşın yıllarca sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız” dedi.