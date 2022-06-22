Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, çevrim içi video konferans bağlantısıyla, Kanada genelindeki 11 farklı üniversitenin öğrencilerine hitap etti. Zelenskiy konuşmasında, "Silahlara, finansal ve insani desteğe ihtiyacımız var. 7/24 kalıcı yaptırım baskısına ihtiyacımız var." dedi.

"İNTERNET BİZİM İÇİN BİR TÜR SİLAH"

Ülkeler ve toplumlar arasındaki mesafelerin, internet üzerinden azaltılabileceğini kaydeden Zelenskiy, "Bizim için internet bir tür silah çünkü neler olduğunu bu sayede gösterebiliyoruz. Bilgi, bazen bazı silah türlerinden daha büyük bir darbe vurabilir." dedi.

Zelenskiy, bilginin özellikle internet ve sosyal medya sayesinde Ukrayna için güçlü bir silah olduğunun kanıtlandığını ifade etti.

Ülkesinin Rusya'nın işgalinden yaklaşık dört ay sonra da demokrasiye bağlılığını sürdürdüğünü hatırlatan Zelenskiy, "Özgür ve demokratik bir gelecek için her şeye rağmen galip geleceğiz." diye konuştu.

Volodimir Zelenskiy, insanları mücadeleye ve uluslararası toplumu ise yardımları devam ettirmeye çağırarak, "Silahlara, finansal ve insani desteğe ihtiyacımız var. 7/24 kalıcı yaptırım baskısına ihtiyacımız var. Bunu ne kadar tekrar edersem edeyim, savaş devam ederken asla çok fazla söylemiş olmayacağım." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy’den flaş AB üyeliği mesajı: ‘Tarihi bir haftaya başlıyoruz’... Savaş şiddetlenebilir Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği'nden (AB) adaylık statüsü için haber beklediklerini ve bu nedenle bu haftanın tarihi olacağını söyledi. Gece saatlerinde video mesaj yayınlayan Zelenskiy, "AB'den Ukrayna’nın adaylık statüsüne ilişkin gelecek haberle gerçekten tarihi bir haftaya başlıyoruz." dedi.

Ukrayna lideri Zelenskiy'e yönelik suikast engellendi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya'nın başlattığı saldırılardan bu yana çok sayıda suikast girişiminde bulunulduğunu belirten Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin, bu girişimlerin önlendiğini söyledi.

Zelenskiy'den mücadele mesajı: İşgalcileri topraklarımızdan kovacağız Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın ülkesinde işgal ettiği tüm toprakların kurtarılması için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.