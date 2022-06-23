Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 4 aydır devam ediyor. Rus orudusu Lysychansk bölgesinde çatışmaları sürdürüyor. Rusya bölgede yaklaşık 1300 Ukrayna askerini çembere aldığını duyururken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Batı’ya bir çağrıda daha bulundu.

Rus devlet haber ajansı TASS, Rus kuvvetleri Ukrayna birliklerini Lysychansk'ın güneyinde kuşattığını ve Luhansk Halk Cumhuriyeti (LPR), yaklaşık 1300 Ukraynalı asker ve yabancı paralı askerin, Lysychansk'ın güneyinde bulunan Hirske ve Zolote bölgesinde Rus kuvvetleri tarafından çembere alındığını açıkladı. Rus güçlerinin Lysychansk'ın yaklaşık 12 kilometre güneybatısındaki Volcheyarovka köyünü ele geçirdiği belirtildi.

Ukrayna’dan bu iddiaya yönelik henüz bir resmi açıklama gelmedi.

ZELESNKİ'DEN ÇAĞRI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yaptırım baskısının devam etmesi gerektiğini belirterek, "Silahlara, finansal ve insani desteğe ihtiyacımız var." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, çevrim içi video konferans bağlantısıyla, Kanada genelindeki 11 farklı üniversitenin öğrencilerine hitap etti. Zelenskiy konuşmasında, "Silahlara, finansal ve insani desteğe ihtiyacımız var. 7/24 kalıcı yaptırım baskısına ihtiyacımız var." dedi.

'İNTERNET BİZİM İÇİN BİR TÜR SİLAH'

Ülkeler ve toplumlar arasındaki mesafelerin, internet üzerinden azaltılabileceğini kaydeden Zelenskiy, "Bizim için internet bir tür silah çünkü neler olduğunu bu sayede gösterebiliyoruz. Bilgi, bazen bazı silah türlerinden daha büyük bir darbe vurabilir." dedi. Zelenskiy, bilginin özellikle internet ve sosyal medya sayesinde Ukrayna için güçlü bir silah olduğunun kanıtlandığını ifade etti.

Ülkesinin Rusya'nın işgalinden yaklaşık dört ay sonra da demokrasiye bağlılığını sürdürdüğünü hatırlatan Zelenskiy, "Özgür ve demokratik bir gelecek için her şeye rağmen galip geleceğiz." diye konuştu.

Volodimir Zelenskiy, insanları mücadeleye ve uluslararası toplumu ise yardımları devam ettirmeye çağırarak, "Silahlara, finansal ve insani desteğe ihtiyacımız var. 7/24 kalıcı yaptırım baskısına ihtiyacımız var. Bunu ne kadar tekrar edersem edeyim, savaş devam ederken asla çok fazla söylemiş olmayacağım." ifadelerini kullandı.

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