Türkiye Gazetesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’dan tahıl çalmadığını söyledi. Peskov, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ile barışın mümkün olduğunu belirten Peskov, "Ancak bu, Rusya’nın tüm taleplerinin Ukrayna tarafından yerine getirilmesinden sonra mümkün." dedi. Peskov, bu şartların Ukrayna tarafından çok iyi bilindiğini belirtti.

Kiev yönetiminin Rusya’nın Ukrayna tahıllarını çaldığına ilişkin iddiasına da cevap veren Peskov, "Rusya hiçbir tahılı çalmadı." ifadesini kullandı.

Rusya'da tahıl koridoru zirvesi! Türk ve Rus heyetler Moskova'da görüştü: 'Olumlu geçti' Son dakika: Tahıl yüklü gemilerin Ukrayna'dan çıkışı için yürütülen 'kırmızı hat diplomasisi' kapsamında Türk ve Rus askeri heyetleri Moskova'da görüştü. Toplantının olumlu geçtiği bildirildi. Görüşme ilk somut sonucunu verdi, Türk kuru yük gemisi Ukrayna'dan ayrıldı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten tahıl koridoru açıklaması NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den 'tahıl koridoru' açıklaması geldi. Stoltenberg, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahsur kalan tahılı Ukrayna'dan çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir ediyorum." dedi.