Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini kararlaştırdı. Karar, AB liderlerinin Brüksel'deki zirve toplantısı devam ederken açıklandı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadaki Ukraynaca ve Rumence açıklamasında, kararı "tarihi" şeklinde nitelendirdi.

"ÜLKELERİNİZ AVRUPA AİLESİNİN BİR PARÇASI"

"Bugünkü karar AB yolunda çok önemli bir adımı ifade ediyor." diyen Michel, Ukrayna ve Moldova halklarını tebrik etti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'yu tebrik ederek "Ülkeleriniz Avrupa ailesinin parçası. Liderlerin bugünkü tarihi kararları da bunun teyidi." ifadesini kullandı.

Ukrayna, AB'ye adaylık başvurusunu Rusya'nın saldırısının başlamasından 4 gün sonra 28 Şubat 2022'de, Moldova ve Gürcistan ise 3 Mart 2022'de yapmıştı. AB Konseyi, 7 Mart'ta AB Komisyonunu görüşünü sunmaya davet etmişti.

AB Komisyonu, 17 Haziran'da Ukrayna ve Moldova'ya adaylık statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi. Komisyon, Gürcistan için ise Avrupa perspektifi sunulması ve kriterleri karşılaması kaydıyla durumunun daha sonra yeniden değerlendirilmesini tavsiye etti.

Adaylık statüsü, bir ülkenin uzun yıllar sürecek AB'ye katılım sürecindeki ilk adımı oluşturuyor. Bir ülkeye aday statüsü verilmesinden sonra koşulların yerine getirilmesi şartıyla ilerleyen aşamalarda katılım müzakereleri başlıyor. Katılım müzakerelerinin başlaması yıllar alabiliyor.

Yunanistan: Batı Balkanlar'ın AB üyelik süreci için süre belirlensin Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Batı Balkan ülkelerine Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini tamamlaması için 2033 yılına kadar süre verilmesini önerdi.

Zelenskiy’den flaş AB üyeliği mesajı: ‘Tarihi bir haftaya başlıyoruz’... Savaş şiddetlenebilir Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği'nden (AB) adaylık statüsü için haber beklediklerini ve bu nedenle bu haftanın tarihi olacağını söyledi. Gece saatlerinde video mesaj yayınlayan Zelenskiy, "AB'den Ukrayna’nın adaylık statüsüne ilişkin gelecek haberle gerçekten tarihi bir haftaya başlıyoruz." dedi.

Ukrayna, AB üyeliği için doldurduğu anketi teslim etti Zelenskiy, Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) yolundaki ilk adımı olan ve sürece ilişkin soruları içeren anketi doldurup teslim etti.

Bir imza da Moldova'dan... AB üyeliği için resmen başvurdu Ukrayna'dan sonra Moldova'da Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik başvurusu için harekete geçti. Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu başvuru belgesini imzaladı.