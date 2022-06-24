Türkiye Gazetesi

Eski Nijerya Senato Başkan Yardımcısı Ike Ekweremadu ve 55 yaşındaki akademisyen eşi Nwanneka Ekweremadu, Birleşik Krallık'a organ ticareti için 18 yaşındaki bir çocuğu gizli yollarla göndermeye çalışırken yakalandı

Polis tarafından yapılan açıklamada çocuğun 18 yaş altında olduğu belirtildi kimlik ve cinsiyetine ilişkin açıklama yapılmayarak devlet koruması altına alındığını söylendi. Nijerya'da organ ticareti için gizli plan ve kolaylık sağlama suçlamaları ile yargılanan Halkın Demokrat Partisi'nin 19 yıllık üyesi ve eski Senato başkan yardımcısı ve eşi bugün mahkemeye çıkacak.

ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALTINA ALINDI

Polis, yaptığı açıklamada kurtarılan çocuğun 18 yaş altında olduğunu ve devlet koruması altına alındığını söyledi. Polis çocuğun kesin yaşı, ismi ve cinsiyeti hakkında açıklama yapmadı.

Mahkemeye çıkarılmadan önce Heatrow Havalimanı'nda polis tarafından gözaltında tutulan senatörün daha önce bir kaç kez Birleşik Krallık'a giriş yaptığı ve oradaki Nijeryalı topluluklar ile görüştüğü belirtildi.

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