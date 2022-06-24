Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'da temaslarını sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de görüştü.

Bakan Lavrov, başkent Bakü'de Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden Avrupa Birliği (AB) ile NATO'yu bir kez daha hedef alan Lavrov, "İkinci Dünya Savaşı başladığında Hitler, Avrupa ülkelerinin çoğunluğu olmasa da önemli bir bölümünü Sovyetler Birliği'ne karşı savaş için kendi sancağı altında topladı. Şu anda Avrupa Birliği, NATO ile birlikte Rusya'ya karşı bir savaşmak için böyle modern bir koalisyon oluşturuyor" dedi.

Lavrov, ayrıca AB'deki Rus karşıtı tutumun öngörülebilir ve uzun vadede değişeceğine inanmadıklarını, bunun Avrupalıların seçtiği bir yol olduğunu söyleyerek, "Elbette Avrupa Birliği'nin ve aday ülkelerin attığı adımları takip edeceğiz" ifadesini kullandı. Lavrov, Avrupalı politikacıların Belgrad yönetimine nasıl hareket etmesi gerektiğini dikte etmeye çalıştığını ancak Sırbistan'ın politika oluşturma bağımsızlığından vazgeçmek istemeyen bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

'YARDIMCI OLMAYA HAZIRIZ'

Azerbaycan-Ermenistan sınırının belirlenmesine ilişkin ikili komisyonun çalışmalarını sürdürmenin önemli olduğunu söyleyen Lavrov, “Rusya, üç ülke liderlerinin anlaşmasına uygun olarak gerekli danışmanlık desteğini sağlamaya hazır olacaktır. Aynı zamanda Azerbaycanlı dostlarımızın başlattığı Bakü ile Erivan arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasına yardımcı olmaya hazırız" dedi.

'AZERBAYCAN'IN DENGELİ TUTUMUNU TAKDİR EDİYORUZ'

Ukrayna’daki savaşa yönelik Azerbaycan’ın tutumuna da değinen Lavrov, “Azerbaycan yönetiminin Ukrayna'daki özel askeri operasyona karşı dengeli ve sorumlu tutumunu takdir ediyoruz. Genel olarak Azerbaycan ile bölgesel ve uluslararası gündemdeki konularda diyalog halindeyiz. Buna BM ve AGİT ile işbirliğimiz de dahildir. Biz Azerbaycan ile diplomatik diyaloğun gelişmesinden memnunuz. Bu, dış politikada, ikili ekonomik, insani ve diğer ilişkilerdeki iş birliğinin tamamlanmasına yardımcı oluyor” diye konuştu.

'KUZEY-GÜNEY PROJESİ ÖNEMLİ'

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise Azerbaycan ve Rusya arasındaki ilişkilerin uzun bir geçmişi olduğunu belirterek, “İki ülke arasında bugüne kadar 250’den fazla anlaşma imzalandı. Azerbaycan ve Rusya arasındaki ilişkiler, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin bir örneğidir. Bugün Azerbaycan ve Rusya arasında uluslararası bilgi güvenliği alanında işbirliği anlaşması imzalandı” dedi.

Azerbaycan ve Rusya’nın bölgedeki ulaşım ve iletişim bağlantılarını geliştirmeye odaklandığını ifade eden Bayramov, ”Bu açıdan Kuzey-Güney projesi önemli. Bu proje etkinliğini gösterdi ve daha da geliştirilebilir. Azerbaycan ve Rusya'nın ekonomik işbirliği gelişiyor ve Azerbaycan'ın 70'den fazla Rus kuruluşuyla ekonomik ilişkileri mevcut” diye konuştu.

'RUSYA FEDERASYONU'NUN ROLÜNÜ HER ZAMAN TAKDİR EDİYORUZ'

Azerbaycan için Ermenistan’la ihtilafın geçmişte kaldığını dile getiren Bayramov, "Azerbaycan, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için varılan anlaşmanın sürdürülmesi gerektiğine inanıyor. Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan liderleri arasında üçlü bir anlaşmaya varılmasında Rusya Federasyonu'nun rolünü her zaman takdir ediyoruz. Azerbaycan tarafının pozisyonu, devletlerarası ilişkilerin normalleşmesi için varılan anlaşmaya uyulmasının önemli olduğu yönündedir. Bu, tüm bölgedeki ilişkilerin gelişmesinin garantisidir, çünkü iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin uzaması, yapay olarak uzaması olumsuz sonuçlar ve ciddi riskler oluşturmaktadır. Hedeflerin çoğuna ulaşılıyor, bölgelerin restorasyonu çok yüksek bir hızla yapılıyor ve yakında zorunlu göçmenlerin kurtarılmış bölgelere geri dönüşünü göreceğiz. Bu noktadan hareketle, kurtarılan bölgelerin restore edilmesi için ortak projelerin hayata geçirilmesinin de işbirliğimizin bir parçası olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret etti.

'MİNSK GRUBU'NUN FAALİYETLERİ ASKIYA ALINDI'

Minsk Grubu’nun faaliyetlerinin ABD ve Fransa'nın teşebbüsüyle askıya alındığını söyleyen Lavrov, “Elbette, çatışma sonrası çözüm sürecini görüştük. Bu yeni sürecin temelinde Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin üçlü bildirisi bulunmaktadır. Eylül ve Ekim 2020’den sonra, ihtilafın çözümüne ilişkin belgeleri çoktan geride bıraktık. Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan liderlerinin üç bildirisi, geri kalan sorunları çözmek için eylem temeli olarak herkes tarafından kabul edilmektedir. Bu nedenle, bu tutumla davranıyoruz. Anladığım kadarıyla bu gerçek, Avrupa Birliği'nin çabalarını geri kalan görevlerin çözümüne entegre etmeye çalışan Avrupalı komşularımız tarafından da kabul ediliyor. Ancak hepsi, bu talimatların, bahsettiğim üç üçlü belgede düzenlendiği konusunda hemfikirdirler ve bunlar, grubun şu ana kadar yaptığı nihai amaç dışında, Minsk Grubu'nun faaliyetleriyle hiçbir şekilde ilgili değildir. Nihai hedef, Karabağ'ı çevreleyen bölgeleri özgürleştirmek ve Karabağ ve halkının yaşam sorunlarını çözmekti” ifadelerini kullandı.

'BU SÜREÇ FORMATIN ESİRİ OLAMAZ'

Azerbaycan’ın esas amacının bölgede kalıcı barışı sağlamak olduğunu vurgulayan Bayramov, “Azerbaycan için öncelik Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi ve bölgede kalıcı barışın sağlanması sürecidir. Bu süreç, formatın esiri olamaz. Azerbaycan tarafı Minsk Grubu ile temasları reddetmedi. Biz, Minsk Grubu'nun gelecekteki rolü hakkında görüşlerini açıklamasını bekliyorduk” diye konuştu.

LAVROV: 'ADAY ÜLKE' STATÜSÜ VERİLMESİ TEHDİT OLUŞTURMUYOR

Lavrov, Ukrayna ile Moldova'ya AB'ye "aday ülke" statüsü verilmesinin tehdit oluşturmadığını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü vermesi kararının Rusya için tehdit ve risk oluşturmadığını belirterek "AB’nin davranışlarını ve attığı adımları takip edeceğiz." dedi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü ziyaret eden Lavrov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

İkili ilişkilere değinen Lavrov, Azerbaycan ile uluslararası bilgi güvenliğinin sağlanması alanında iş birliği anlaşması imzaladıklarını belirtti. Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınırların belirlenmesine yönelik müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiğini vurgulayarak iki ülkenin de bu konuda istekli olduğunu, bu konuda Moskova’da gerçekleşecek toplantı için hazırlıkların yapıldığını söyledi. Ayrıca Lavrov, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasının imzalanması sürecine destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Karabağ meselesine ilişkin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun faaliyetlerine değinen Lavrov, "bu grubun faaliyetlerinin ABD ve Fransa’nın inisiyatifiyle durdurulduğunu" belirtti.

Lavrov, "Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı 3 bildiri, tüm önemli sorunların çözülmesi için temel olarak herkes tarafından kabul ediliyor. Bundan yola çıkıyoruz. Anladığım kadarıyla bu gerçeği Avrupalı komşularımız da kabul ediyor." diye konuştu.

Hazar Denizi meselesine de değinen Lavrov, Hazar Denizi'nin hukuki statüsüyle ilgili anlaşmanın tamamıyla uygulanması gerektiğini vurguladı.

'AB'NİN DAVRANIŞLARINI VE ATTIĞI ADIMLARI TAKİP EDECEĞİZ'

AB'nin Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü vermesi kararını değerlendiren Lavrov, "AB, NATO gibi askeri siyasi bir örgüt değil. Bu yönde pozisyon sergiliyoruz. Bu nedenle NATO'dan ziyade AB’nin arzu eden herhangi bir ülke ile ilişki geliştirmesi, bizim için herhangi bir tehdit ve risk oluşturmuyor. Bunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de teyit etti." dedi.

"AB’nin son dönemde agresifleştiğini ve Rusya’ya karşı siyaset izlediğini" belirten Lavrov, "Elbette AB’nin davranışlarını ve attığı adımları takip edeceğiz. Ayrıca aday ülkelerinin ne şekilde tavır sergilediği, gelen taleplere uyup uymadıklarını veya bağımsız hareket etmeye çalışıp çalışmadıklarını izleyeceğiz." diye konuştu.

Bakan Lavrov, Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı döneminde Sovyetler Birliği'ne karşı Avrupa ülkelerini topladığına dikkati çekerek "Şimdi AB ve NATO, Rusya ile mücadele etmek ve savaşmak için benzer bir koalisyon oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Lavrov'dan İngiltere'ye hodri meydan: 'Diz çöktürmeliyiz' diyorlar, hadi yapın o zaman! Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı işgalden geri adım atmayan ve başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok yaptırıma maruz kalan Rusya, saldırılarına devam ediyor. Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'yı işgal etmediklerini 'özel bir operasyon' başlattıklarını belirterek, bu süreçte 'dost olmayan ülkeler' listesinde yer alan İngiltere'ye yönelik sert ifadeler kullandı.

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