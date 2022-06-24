Türkiye Gazetesi

Beş dağcı, Meksika’da hala faaliyette olan Popocatepetl Yanardağı’na tırmanma kararı aldı. Dağcılar, 4 bin 600 metre yüksekliğe ulaştıklarında yanardağda patlama yaşandı.

KADIN DAĞCI CANINDAN OLDU

Bunun üzerine dağcılar, 50 metrelik bir çukurda mahsur kaldı. Yanardağın ağzından fırlayan kaya parçaları, üzerlerine düştü. Kadın dağcı hayatını kaybederken bir erkek de ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen Meksika Yüksek Dağ Polisi ve Sivil Savunma ekipleri, ceset ile dağcıları güvenli bölgeye aldı. Yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

BÖLGE HALKI TEHLİKEDE

Geçtiğimiz eylül ayından bu yana faaliyetlerini artıran Popocatepetl’da, en son 29 Mart’ta büyük bir patlama gerçekleşmişti. Hemen her gün duman ve kül çıkışı yaşanan yanardağda, zaman zaman küçük patlamalar da meydana geliyor. Fırlayan kaya parçaları sebebiyle yetkililer sürekli vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Dünyayı alarma geçiren yanardağ patlaması adayı haritadan sildi Geçtiğimiz hafta ada ülkesi Tonga'da meydana gelen yanardağ patlaması sonrası uzaydan gelen yeni fotoğraflar, patlamanın meydana geldiği adanın büyük bir kısmının haritadan silindiğini ortaya çıkardı.

Tonga'da yanardağ patlaması: Birçok ülkede tsunami alarmı Tonga’nın Hunga Ha’apai Adasındaki yanardağda meydana gelen patlamanın ardından tsunami ihtimaline karşı Yeni Zelanda ve Fiji’de halka uyarı yapıldı. Tonga’nın başkenti Nuku’alofa’da ise tsunami uyarısı sonrası dev dalgalar kıyıya vurarak yerleşim alanlarını sular altında bıraktı.

Japonya'da Tonga'daki yanardağ patladı, tsunami oluştu Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'da bulunan yanardağ patlaması sonucunda Japonya'da tsunami oluştu.