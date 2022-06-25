Türkiye Gazetesi

Norveç'in başkenti Oslo'da silahlı bir şahıs, gece kulübüne ateş açtı. Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polisten yapılan açıklamada, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının tek faili olduğuna inanılan bir zanlının yakalandığı aktarıldı.

Polis Sözcüsü Tore Barstad, suç mahallinin gece kulübünden sokağa kadar uzandığını ve şüphelinin ateş açmasından birkaç dakika sonra yakalandığını söyledi. Saldırının sebebi henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Norveçlilere vizesiz seyahat' iddialarına cevap: Böyle bir anlaşma yok Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Norveç vatandaşlarının Türkiye seyahati ile ilgili, söz konusu ülkenin dışişleri bakanının ziyareti sırasında herhangi bir anlaşma imzalanmadığını söyleyerek, iddiaları yalanladı.

Norveç'te bıçaklı saldırı: Yaralılar var Norveç'in Numedal bölgesinde sokak ortasında gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı.