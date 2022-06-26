Türkiye Gazetesi

G7 Liderler Zirvesi, bugün Almanya’nın Bavyera eyaletinde bulunan Elmau Sarayı’nda başlıyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un başkanlık edeceği 3 günlük zirvenin ana gündem maddeleri arasında Rusya-Ukrayna savaşı ve mevcut gıda krizi yer alıyor. Covid-19 salgınının ardından ilk kez Almanya'da düzenlenen zirveye İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya, Japonya ve ABD katılıyor.

GIDA KRİZİ ELE ALINACAK

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle ortaya çıkan enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın görüşüleceği toplantıda, iklim değişikliği ve Çin’de yaşanan gelişmeler ele alınacak. G7 Liderlerinin, Ukrayna’yı desteklemek için Kremlin üzerindeki baskıyı artırmak konusunda bir cephe oluşturması da bekleniyor.

NATO Liderler Zirvesi öncesi Berlin’de 5’li zirve: 'Türkiye meşru haklarından taviz vermeyecek' Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, İngiltere ve Fransa temsilcilerinin katılımıyla Berlin'de gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısına katıldı. Toplantıda, Ege ve Akdeniz konularında Türkiye'nin meşru haklarından taviz vermeyeceğinin altı çizildiği ifade edildi.

Liderler Zirvesi sonrası Erdoğan’dan kritik mesaj: Müttefikler arasında ambargo olmamalı Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada Türk Savunma sanayisine uygulanan ambargo hakkında müttefik ülkelere önemli mesajlar verdi. Erdoğan, müttefikler arasında gizli ya da açık ambargoların gündeme dahi gelmemesi gerektiğini vurguladı.