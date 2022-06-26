Türkiye Gazetesi

Rusya Ukrayna'ya karşı 24 Şubat'ta başlattığı savaşta ilk işgal bölgelerinden olan ve yoğun direniş gösterdiği için çekilmek zorunda kaldığı başkent Kiev'e füze saldırısı ile geri döndü.

Rus ordusu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Shevchenkivskyi semtine füzeli saldırı düzenledi. Ukrayna Acil Servisi'ne göre, Rus füzesinin Kiev'in Shevchenkivskyi semtindeki 9 katlı bir apartmana düşmesinin ardından binanın çoğu katı yıkıldı ve yangın çıktı.

Rus füzesinin isabet ettiği apartmanın enkazından 7 yaşında kız çocuğunun kurtarıldığı belirtildi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko yaptığı açıklamada, “Shevchenkivskyi semtindeki bir apartmanın enkazından 7 yaşındaki bir kız çocuğu kurtarıldı. O yaşıyor. Arama kurtarma ekipleri şimdi annesini kurtarmaya çalışıyor" dedi.

Berlin ve Kiev arasında skandala dönüşen görüşme Almanya'nın Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey, Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Ancak görüşmenin sonlarına doğru Kiev tarafında bir tuhaflık farkedildi. Sonradan anlaşılan duruma göre, görüşme gerçek belediye başkanıyla değil bir yapay zeka ile gerçekleştirilmişti. Olayda Rusya'nın parmağı olduğu düşünülüyor.

Kiev'in yeni efsanesi 'Keçi': Bombaları patlattı, 40 Rus askeri yaralandı Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan ilginç olaylardan biri de ‘Kiev’in Hayaleti’nden sonra keçiler oldu. Ukrayna’da bir keçi, Rus askerlerinin konuşlandığı hastanede mühimmatların patlamasına neden oldu. İlginç olayda 40 Rus askerinin yaralandığı belirtiliyor. Keçiye "Kiev'in Hayaleti"ne atıfla "Kiev'in Keçisi" ismi verildi.

