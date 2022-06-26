Türkiye Gazetesi

Filipinler’de adalar arası sefer gerçekleştiren bir feribotta yangın çıktı. Sahil güvenlik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, içinde 15’i çocuk 165 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu Mama Mary Chloe isimli feribotun Bohol eyaletinden Leyte eyaletine gittiği esnada alev aldığı aktarıldı.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, kayıp 1 kişi için ise arama çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Filipinler'in Batangas eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 05.50'de gerçekleşen depremde can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

Filipinler'de yangın faciası: 8 kişi öldü Filipinler’in başkenti Manila yakınlarında çıkan yangında aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.