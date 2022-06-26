Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan 27 Haziran'da ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerimizin gündeminde yer alan konular ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.

İran, ABD'yi 4.3 milyar dolar tazminata mahkum etti İran, ABD'nin 4 milyar 300 milyon dolar maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmetti.Tahran 55'inci Hukuk Mahkemesi, "ülkenin nükleer uzmanlarına suikast düzenleyen İsrail'e destek verdiği" suçlamasıyla tazminat cezasına hükmetti.