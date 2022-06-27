Türkiye Gazetesi

Japonya’da hükümet sıcak hava dalgası nedeniyle oluşabilecek arz problemini gerekçe göstererek, Tokyo ve çevresinde yaşayanlara çağrıda bulundu. Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, bugün yerel vakitle öğleden sonra elektrik talebinin ciddi seviyede olmasını bekliyor.

Bakanlık, gereksiz ışıkların kapatılmasını talep etti ancak sıcak çarpmalarının engellenmesi için klimaların kullanılabileceğini bildirdi.

UYGULAMA 3 SAATLİK PERİYOTLARLA YAPILACAK

Japon hükümeti, söz konusu uygulamayı periyotta yapılmasını istedi. Uygulamanın Tokyo saatiyle 15.00'ten başlayarak 3 saatlik arayla yapılmasını söyledi. Yetkililer, sıcaklıkların artması nedeniyle haftalardır elektrik kesintisi uyarısında bulunuyordu.

Elektrik sağlayıcıları arzı artırmak için çalışmalarını sürdürse de sıcaklıkların tırmanmasıyla durumun öngörülemeyebileceğine dikkat çekiliyor.

Japonya'da çocukların yemekte konuşma yasağı kalktı Batı Japonya'daki bir eğitim kurulu, mokushoku (sessiz yeme) politikasına son verecek. İki yıl boyunca büyük bir sessizlik içinde yemek yiyen çocuklar artık konuşabilecek. Ancak bazı ebeveynler bu kararın erken alındığını düşünüyor.

Teknoloji devi Japonya'da insanların çektiği faytonlar şehir turu atıyor Çok uzun yıllar önce evlerden tren istasyonlarına insan taşımak için bulunan ve insan gücüyle çekilen 'Jinrikisha' adlı faytonlar, günümüzde taşımacılık amacıyla değil, şehir turu yaptırmak amacıyla turistik olarak kullanılıyor. Özellikle turistlerin ilgisini çeken bu taşımacılık türünde, son yıllarda artan kadın çalışan sayısı dikkat çekiyor.