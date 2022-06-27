Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 4 aydır devam ederken en çok konuşulan konulardan biri de Rusya’nın füze tehditleri oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Alexander Lukashenko ile yaptığı görüşme gerçekleştirdi ve Moskova'nın Minsk'e İskender-M mobil kısa menzilli füze sistemleri sağlayacağını duyurdu.

Russian Today'de yer alan habere göre, Putin, iki liderin St. Petersburg'daki görüşmesinde yaptığı açıklamada, "Karar verildi. Önümüzdeki birkaç ay içinde hem balistik hem de seyir füzelerini hem konvansiyonel hem de nükleer versiyonlarında kullanabilen İskender-M taktik füze sistemlerini Belarus'a devredeceğiz" dedi .

Rus lider, komşu ülkelerin savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarının bir araya gelip "bu ortak çalışmanın tüm detaylarını çözmeye" başlamalarını önerdi.

Toplantıda Lukashenko bir talepte daha bulundu ve Rusya'dan Belarus jetlerinin nükleer savaş başlıklı füzeleri taşıyabilmeleri için modernizasyonu konusunda yardım istedi.

Belarus, hava sahası yakınında ABD ve NATO nükleer yetenekli savaş uçaklarının eğitim uçuşlarından giderek daha fazla endişe duyduğunu söyledi.

Putin yardım etmeyi kabul etti ve "bu modernizasyon Rusya'daki uçak fabrikalarında yapılmalı. Bunu nasıl gerçekleştireceğimiz konusunda anlaşacağız." dedi.

Çin'den, orta menzilli anti-balistik füze denemesi Çin'in karada konuşlu orta menzilli anti-balistik füze (ABM) denemesi gerçekleştirdiği duyuruldu.

Kuzey Kore kısa menzilli 8 balistik füze denemesi yaptı Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin kısa menzilli 8 balistik füze denemesi yaptığını duyurdu. Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo Kuzey Kore’nin üst üste füze denemesine ‘alışıldık değil’ diyerek yorumladı.