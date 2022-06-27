Türkiye Gazetesi

Putin'e Endonezya tarafından kasımda düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılması için davetiye geldiğini aktaran Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, "Katılımın öngörüldüğünü teyit ettik." dedi. Liderlerin zirvedeki görüşmesinin yüz yüze yapılmasının planlandığını aktaran Uşakov, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun 30 Haziran'da Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceği bilgisini paylaştı.

Putin'in Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile de başkent Duşanbe'de yarın görüşeceği bilgisini paylaşan Uşakov, görüşmede Rusya ve Tacikistan arasında ticaret, ekonomi ve askeri teknik alanlarında iş birliği, göç sorunu ve Afganistan meselesinin ele alınacağını söyledi.

TALİBAN AÇIKLAMASI

Afganistan meselesine de değinen Uşakov, bu ülkede Taliban geçici hükûmetini kapsamlı, dengeli siyasi bir hükûmet oluşturma, terörle ve uyuşturucu tehditlerine karşı önlem almaya teşvik ettiklerini söyledi. Uşakov, Taliban hükûmetinin Rusya tarafından tanınması ihtimalini de değerlendirerek, "Eğer uyuşturucu kaçakçılığı, terörle mücadele, insan haklarının uygulanması alanlarında ilerleme kaydedilirse, Taliban'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yaptırım listesinden çıkarılması yönünde durum oluşabilir. Bu da Afganistan'da yeni hükümetinin resmen tanınması için neden olabilir." şeklinde konuştu. Bu yönde çalıştıklarını dile getiren Uşakov, Taliban temsilcilerinin haziran başında düzenlenen 25. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na (SPIF) katıldıklarını anımsattı.

İRAN HARİÇ HERKES ONAYLADI

Hazar Denizi meselesine değinen Uşakov, Hazar Denizi'nin hukuki statüsüyle ilgili anlaşmanın İran hariç tüm ülkeler tarafından onaylandığına dikkati çekti. Uşakov, "İranlı meslektaşlarımızla bu konuda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tüm düzeylerdeki temaslarda bu konu ele alınıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya, 1918'den beri ilk kez temerrüde düştü Rusya-Ukrayna savaşının Rus ekonomisine etkisi büyük oldu. Rusya, 104 yıldır ilk kez bir borç ödemesinde temerrüde düştü. Ülkenin yaklaşık 100 milyon dolarlık 27 Mayıs vadeli iki eurobond kupon ödemesinde 1 aylık ek süre doldu ve bu ödemeler için temerrüt ilan edildi.

ABD Başkanı Biden G7 zirvesi öncesi açıkladı: Rusya'ya altın yasağı geliyor G7 ülkeleri, Rus altınının ithalatını yasaklama kararı aldı. ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşın finansmanını engellemek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önüne benzeri görülmemiş maliyetler koyduğunu belirtti.