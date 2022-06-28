Türkiye Gazetesi

Almanya'da devam eden G7 zirvesinde Ukrayna'ya gerektiği sürece mali, insani, askeri ve diplomatik destek sözü verilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Rus güçlerinin Kremençuk kentinde binden fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezini vurduğunu açıkladı.

G7 liderleri, ortak açıklama yaparak, alışveriş merkezine yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi. Açıklamada, "Bu vahşi saldırının masum kurbanlarının yasını tutmak için Ukrayna'nın yanındayız. Masum sivillere ayrım gözetmeksizin yapılan saldırılar bir savaş suçudur. Rusya Devlet Başkanı Putin ve sorumlularından hesap sorulacaktır." ifadelerine yer verdiler.

UKRAYNA'YA DESTEK DEVAM EDECEK

Ukrayna'ya mali, insani ve askeri destek sağlamaya devam edeceklerini belirten liderler, "Rusya, Ukrayna'ya karşı acımasız ve anlamsız savaşını sonlandırana kadar dinlenmeyeceğiz." açıklaması yaptı.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise Amstor Alışveriş Merkezinin, Rusya'nın Kursk bölgesinden Tu-22M3 tipi savaş uçaklarının fırlattığı Х-22 füzeleriyle vurulduğu belirtildi. Poltava Bölge Askeri Yönetimi Başkanı Dmitriy Lunin de itfaiye ekiplerinin vurulan alışveriş merkezinde çıkan yangını söndürmeye çalıştığını ve saldırı sonucu 10 kişinin öldüğünü, 40’tan fazla kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin saldırısının kasıtlı olarak alışveriş merkezinin en yoğun saatlerinde gerçekleştirildiğini ve maksimum sayıda ölüme yol açmak istediklerini belirtti.

MACRON SALDIRIYI 'İĞRENÇ' OLARAK TANIMLADI

G7 Zirvesi'ne katılan liderlerin ortak açıklamasının haricinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bir açıklama yaparak, saldırıyı 'iğrenç' olarak nitelendirdi. Ölen kişilerin aileleriyle acılarını paylaştığını belirterek, Rus halkının gerçeği görmesini istedi.

BM sözcüsü Stephane Dujarric de bir açıklamada, "En hafif tabirle, içler acısı. Açıkça alışveriş merkezlerini ve sivilleri içeren her türlü saldırı asla hedef alınmamalıdır." dedi.

Bununla birlikte, olay yerinden gelen görüntülerde dev siyah dumanların arasında acil durum ekiplerinin ölüleri ve yaralıları aramak için acele ettiği görüldü. Alevleri söndürmek için 300 acil durum çalışanı dört saatten fazla çalıştı. Kremenchuk bölge savcılığından Mykola Lukash, alışveriş merkezinin çöken çatısının kaldırılmasına yardımcı olmak için Salı günü vinçlerin getirileceğini söyledi. Birçok cesedin yandığını belirterek, "DNA testi yapılması gerekiyor" dedi.

Zelenskiy, Telegram üzerinden yaptığı ilk açıklamada, "İşgalciler, binden fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezine füze attı. Alışveriş merkezi yanıyor, kurtarma ekipleri yangını söndürüyor, ölenlerin sayısı hayal bile edilemez. Rusya, acizliğini sıradan vatandaşlardan çıkarmaya devam ediyor. Rusya'dan edep ve insanlık ummak boşunadır." şeklinde konuştu.

Acil durum ekipleri ve askerler gece boyunca arama - kurtarma çalışmalarını sürdürdü. 46 yaşındaki itfaiyeci Oleksii, "Birkaç ceset çıkardık ancak enkazın altında kesinlikle daha fazlası var. Burası normalde çok kalabalık bir yer." diyerek açıklama yaptı.

Rus ordusu Ukrayna'da bir AVM'ye füze attı, çok sayıda ölü ve yaralılar var Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'da bulunan bir AVM'ye füzeyle saldırı düzenlediğini, AVM'de binden fazla kişi olduğunu açıkladı. Saldırıda sonrası kayıp haberleri gelmeye başladı. Son gelen bilgiye göre 10 kişi öldü, 40 kişi de yaralı

G7 Liderler Zirvesi başladı G7 Liderler Zirvesi için dünyanın en güçlü 7 ekonomisine sahip ülkelerin liderleri, 1 Ocak 2022 tarihinden bu yana G7 Dönem Başkanlığını yürüten Almanya’nın ev sahipliğinde, Bavyera eyaletindeki Elmau Şatosu'nda bir araya geldiler.