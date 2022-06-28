Türkiye Gazetesi

Son yıllarda Meksika'dan ABD sınırını geçmeye çalışırken binlerce insan hayatını kaybediyor. Ancak en ölümcül trajedi belki de dün Teksas’tan gelen haber olabilir. Teksas'a bağlı San Antonio kentinin eteklerindeki terk edilmiş bir kamyonda onlarca ceset bulundu. Kamyonun içinde bulunan en az 46 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Bir itfaiye yetkilisi, dördü çocuk 16 kişinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi. Hayatta kalanların ‘dokunulamayacak’ kadar sıcak olduğu ve muhtemelen sıcak çarpması nedeniyle bu kadar kişinin öldüğü belirtildi.

ABD-Meksika sınırından 250 km uzaklıkta bulunan San Antonio, insan kaçakçıları için önemli bir geçiş güzergahı. İnsan tacirleri, Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmeyi başaran düzensiz göçmenleri taşımak için genellikle kamyonları kullanıyor. San Antonio Belediye Başkanı Ron Nirenberg, olay hakkında "Aileleri vardı ve muhtemelen daha iyi bir hayat bulmaya çalışıyorlardı Korkunç! İnsani bir trajediden başka bir şey değil." dedi.

İNSAN KAÇAKÇILIĞI GÜNDEMDE

Polis şefi William McManus ve itfaiye şefi Charles Hood’un açıklamalarına göre, 12'si yetişkin ve dördü çocuk olmak üzere 16 kişi sıcak çarpması ve susuzluk gibi nedenlerden dolayı baygın haldeydi. 46 kişi ise zaten hayatını kaybetmişti. Bununla birlikte, kamyon römorkunda su veya klimanın bulunmadığı belirtildi.

McManus, üç kişinin gözaltına alındığını ancak insan kaçakçılığı yapıp yapmadıklarının henüz belirsiz olduğunu söyledi. McManus, soruşturmanın ABD İç Güvenlik Araştırmaları tarafından yürütüldüğünü açıkladı. Ayrıca federal bir soruşturma başlattığı doğrulandı.

Meksika konsolosu Pazartesi günü bölgeye doğru yola çıktı. San Antonio'daki Meksika başkonsolosluğu Twitter'daki açıklamasında, olayla ilişkili tüm Meksikalılara yardım sağlayacağını söyledi. Başkonsolos Ruben Minutti'nin olay yerine gitmekte olduğu da belirtildi.

Vali Greg Abbott ise bir tweet'te ölümlerden siyasi bölünmeyi ve sınırların korunma şeklini sorumlu tuttu. Şehir daha önce göçmen ölümlerine sahne olmuştu. 2017'de San Antonio'daki bir Walmart'ta park halindeki bir kamyonun içinde sıkışan on kişi öldü. 2003 yılında, San Antonio'nun güneydoğusundaki bir kamyonda 19 kişi daha ölü bulunmuştu.

ABD'de ceset dolu kamyon bulundu ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde göçmen olduğu düşünülen 42 kişinin bir kamyonun içinde ölü bulunduğu, en az 16 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi

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