Türkiye Gazetesi

Başbakan Pedro Sanchez, İspanyol gazetesi La Vanguardia’ya verdiği demeçte, Melilla sınırında yaşanan olaylarda düzensiz göçmenlerin hayatlarını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduğunu dile getirdi. Olayların, İspanya sınırındaki Fas topraklarında yer alan Nador şehrinde tel örgülerde yaşandığını söyleyen Başbakan Sanchez “İspanyol toprağı olan bir şehre, insan ticareti yapan mafyalar tarafından düzenlenen şiddet içerikli bir saldırı söz konusu idi.



Fas tarafındaki tel örgülerin çökmesi sonucu insanlar yere düştü ve birçoğu öldü. Bu bölgedeki polisin müdahalesi ve sağlık hizmeti Fas’ın sorumluluk bölgesinde. Dramatik olayın tek sorumlusu uluslararası mafyalardır” diyerek, saldırının püskürtülmesi konusunda Fas’ın gösterdiği iş birliğine teşekkür etti. İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Melilla kentindeki Fas sınırında 24 Haziran’da yaşanan düzensiz göçmen akınında, Fas makamları 18 kişinin öldüğünü açıklamış, Fas İnsan Hakları Derneği ölü sayısının 27, İspanyol Caminando Fronteras örgütü de 37 olduğunu duyurdu. Fas tarafında yaşanan olayla ilgili sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ölen, yaralanan ve gözaltına alınan göçmenlerin üst üste yere atılmaları ve kötü muamele görmeleri tepkilere yol açmıştı.