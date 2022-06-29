Türkiye Gazetesi

Ukrayna Rusya'nın saldırılarını yoğunlaştırması ve Kremençuk'taki alışveriş merkezinin vurulmasının ardından BM Güvenlik Konseyini (BMGK) toplantıya çağırdı. Zelenskiy, yaptığı konuşmada Rusya'nın BM'deki haklarından yoksun bırakılması çağrısı yaptı

"TERÖR DEVLETİ"

BMGK'ye savaşın başından beri ikinci kez hitap eden Zelenskiy, Moskova'nın geçen cumartesi Ukrayna'yı 62 füze, pazar günü ise 26 roket ile vurduğunu söyledi.

Zelenskiy, BM'ye 18 kişinin hayatını kaybettiği alışverişe merkezine yönelik saldırıya ilişkin ise bağımsız soruşturma çağrısı yaptı.

Rusya'yı "terör devleti" olmakla suçlayan Zelenskiy, uluslararası topluma Rusya'yı terör faaliyetlerine son verene kadar BM Genel Kurulunda ve BMGK'deki haklarından yoksun bırakması çağrısında bulundu.

Zelenskiy, Rusya'nın BM Genel Kurulunda ve BMGK'de yer almaması gerektiğini söyledi.

BM Siyasi işlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ise savaşın başından beri Ukrayna'da 4 bin 731 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna'da 3 günlük yas ilanı: Kremençuk saldırısında ölenlerin sayısı artıyor Ukrayna’nın Poltava Bölge Askeri Yönetimi Başkanı Dmitriy Lunin, Rus güçleri tarafından hedef alınan Kremençuk kentindeki Armstor Alışveriş Merkezi'ne yönelik saldırı hakkında bilgi verdi. Telegram kanalından yaptığı açıklamada, füzeyle vurulan alışveriş merkezinde hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e çıktığını ve 36 kişinin ise halen kayıp olduğunu belirtti.

Rus ordusu Ukrayna'da bir AVM'ye füze attı, çok sayıda ölü ve yaralılar var Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'da bulunan bir AVM'ye füzeyle saldırı düzenlediğini, AVM'de binden fazla kişi olduğunu açıkladı. Saldırıda sonrası kayıp haberleri gelmeye başladı. Son gelen bilgiye göre 10 kişi öldü, 40 kişi de yaralı

Türkiye'den Ukrayna mesajı: Yıkıcı savaş bir an önce durdurulmalı Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki bir alışveriş merkezinin Rus güçlerince vurulmasına ilişkin yaptığı açıklamada, savaşın bir an önce durması için çağrıda bulundu.