Türkiye Gazetesi

Almanya’daki G7 zirvesinde Fransız lider Macron’un kameraları farketmeden ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı konuşma petrol fiyatlarını artırdı. ABD Başkanı Joe Biden'a, Arap ülkelerinin rekor enerji fiyatlarını düşürmek için daha fazla petrol üretmeye yönelik girişimleri hakkında sözler söyleyen Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kameraları fark etmedi ve kayda yansıyan sözleri, petrol fiyatlarını uçurdu. İkiliyi uyaran ise Biden'ın güvenlik danışmanı Jake Sullivan oldu.

Almanya'daki G-7 Zirvesi'ne Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Joe Biden'ın 'petrol krizi' konuşması damga vurdu. İkilinin gazetecileri ve kameraları fark etmeden yaptıkları konuşma petrol fiyatlarını iki haftanın zirvesine çıkardı. Macron, Biden'a Birleşik Arap Emirlikleri lideri Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan'la yaptığı görüşmeyi aktarırken Arap ülkerinin daha fazla petrol arzına verdiği cevapları söyledi.

Fransız lider konuşmasında, "Kendisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Bana iki şey söyledi. Birincisi maksimum üretim kapasitesi. İkincisi ise Suudiler fiyatı biraz daha artırabilir. Ama en azından altı aylık bir süreden önce çok büyük kapasiteleri yok." ifadelerini kullandı.

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden'a kameraları fark etmeden söylediği sözler, petrol fiyatlarını uçurdu.

Biden'ın dikkati Macron'dayken durumu fark eden Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan oldu. Sullivan, iki liderin konuşmasını bölerek ''Dikkat! İçeri girmeliyiz'' uyarısında bulundu. Macron'un Biden'a anlattıkları petrolü 116 dolar ile 2 haftanın zirvesine çıkardı.

DURUM BIDEN İÇİN OLUMSUZ

Bu haber, Biden'ın önümüzdeki ay Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaretin, petrol zengini Arap devletlerini, Rusya'nın dört aydır sürdürdüğü Ukrayna işgali sebebiyle enerji fiyatlarındaki artışı hafifletmeye yardımcı olma konusunda başarısız olabileceği anlamına geliyor. Enerji fiyatları, Biden'ın Başkanlık performansının kamuoyu tarafından onaylanmamasına sebep olurken, 1981'den bu yana görülen en yüksek enflasyona katkıda bulunuyor.

Ukraynalılar Macron'un müttefikliğini sevemedi Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron dün AB liderleri ile Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bugün Fransa basınında Ukraynalıların Macron'un ziyaretinden rahatsızlık ve öfke duyduğu ile ilgili bir değerlendirme yayınlandı.

Macron'dan tren diplomasisi II. Dünya Savaşı sırasında trende imzalanan anlaşmadan 82 yıl sonra bu sefer liderler, Ukrayna’ya destek için trenle Kiev’e gitti.