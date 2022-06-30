Türkiye Gazetesi

Üçlü mutabakat için “istediğini elde eden Türkiye’nin başarısı” değerlendirmesi yapıldı.

> İngiliz The Economist dergisi, anlaşmayı “Erdoğan’ın zaferi” olarak değerlendirdi. Dergi “Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmasına izin verme konusundaki engelini kaldırdı. Erdoğan eve zaferle dönüyor” diye yazdı.

> İngiliz The Guardian “Kuzey ülkeleri, PKK’nın yasaklı bir örgüt olduğunu ve önemli bir taviz vererek PYD ve YPG’ye destek sağlamayacaklarını teyit etti” ifadelerine yer verdi.

> İsveç basınında Türkiye’nin kartlarını en iyi şekilde oynadığı yorumları yapıldı. Değerlendirmelerde “Türkiye oynadığı oyundan en fazlasını aldı” denildi, bu başarıda Erdoğan’ın büyük payı olduğuna vurgu yapıldı. İsveç devlet televizyonu SVT’nin deneyimli siyaset yorumcusu Mats Knutson “İsveç’in artık Türkiye’ye mühimmat ihraç etmeye hazır olduğunu beyan etmesi, Erdoğan ve hükûmeti için açık bir başarı” dedi.

> İspanyol basını “Üçlü mutabakat Madrid Zirvesi’ni gölgede bırakma tehdidinde bulunan büyük bir düğüm çözüldü” yorumunda bulundu.

> Yunanistan’ın Kathimerini gazetesi “Madrid’in arka planı ve Biden ile randevu” başlıklı haberinde “İmzalanan anlaşma Türk tarafını tamamen memnun etti” ifadesi yer aldı.

> Frankfurter Allgemeine gazetesi “Erdoğan istediğini aldı” başlığıyla verilen haberde Türkiye’nin, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girmelerini kabul ettiğini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bazı tavizler talep ettiği belirtildi. Haberde, üç devletin üzerinde anlaştığı mutabakatın da tüm şartları içerdiği vurgulandı.

> Hollanda’da “Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasını kabul etti” başlığını atan kamu yayın kuruluşu NOS “Türkiye’nin istediğini aldığını” yazdı.

PKK yandaşlarından İsveç'e tepki: Bizi NATO için Türkiye'ye sattınız İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’nin baskısı sonucu terör örgütlerine geçit vermeyeceğini kabul etmesi, hainleri ve yandaşlarını çıldırttı.

Veto hakkımız cepte duruyor Ankara, imzalanan 10 maddelik mutabakat zaptının her bir maddesindeki uygulamaları yakından izleyecek. Aksi bir durumda veto kartı hâlâ elimizde.

Rus korkusu 'evet' dedirtti Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla NATO'ya üyelik sürecini hızlandırmak isteyen İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin taleplerini kabul etmek zorunda kaldı.