Türkiye Gazetesi

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusuna Türkiye, teröre verdikleri destek nedeniyle karşı çıkmıştı. İki ülkenin İspanya’nın başkenti Madrid’de NATO zirvesinde imzaladığı mutabakatta Türkiye birçok açıdan karlı çıktı. Rusya’nın, Ukrayna’ya saldırmasıyla NATO sürecini hızlandırmak isteyen İsveç ve Finlandiya bu yolda teröre verdikleri destekten Türkiye’nin kararlı duruşu sayesinde vazgeçmek zorunda kaldı. Mutabakat sonrası Batı medyasında ‘Erdoğan'ın Zaferi’ yorumlarını yapıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkmenistan'ın ev sahipliğinde başkent Aşkabat’ta düzenlenen 6. Hazar Denizi Ülkeleri Liderler Zirvesi'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü muhtırayı değerlendiren Putin, Rusya'nın İsveç ve Finlandiya ile sorun yaşamadığını belirterek, "Ne toprak sorunumuz ne de anlaşmazlıklarımız var. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda bizi endişelendirebilecek bir şey yok." dedi.

Öte yandan, Putin, iki ülkenin NATO'ya katılmasının tehlikeli olduğu uyarısında bulunarak, "Eskiden onlar için herhangi bir tehdit yoktu. Şimdi ise orada eğer askeri birlikler ve altyapı konuşlandırılırsa, karşılık vermek ve toprakları için buna benzer tehdit oluşturmak zorunda kalacağız. Bu bariz olan bir şey ve bunu net şekilde anlamaları gerekiyor." şeklinde konuştu.

Ukrayna ile sorun yaşadıklarını belirten Putin, "Ukrayna ile durum tamamen farklıdır. Finlandiya ve İsveç'te buna benzer bir şey yok. Bu tamamen farklı bir durum. İsveç ve Finlandiya istiyorsa NATO'ya katılsınlar." ifadelerini kullandı.

"NATO'nun Soğuk Savaş'ın kalıntısı olduğunu" belirten Putin, "NATO, ABD'ye dış siyasetinin bir enstrümanı olarak uydularını kendisinin buyruğu altında tutmak için lazımdır." dedi.

‘DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK’

Rusya ve Ukrayna arasında 4 aydan fazla devam eden savaşa değinen Putin, "Ukrayna'daki hedeflerimiz değişmedi. 24 Şubat sabahı halka açık şekilde tüm ülkeye ve tüm dünyaya her şeyi söyledim. Buna ekleyeceğim bir şey yok. Değişen bir şey yok." açıklamasını yaptı.

Ukrayna'da her şeyin planladıklarına göre yürüdüğünü belirten Putin, askeri eylemlerinin sonlandırılması konusunda tarih vermek istemediğini söyledi.

Ukrayna'nın Poltava bölgesinde bulunan Kremençuk kentindeki Amstor Alışveriş Merkezi'nin vurulmasına da değinen Putin, "bunun bir terör saldırısı olmadığını ve patlamanın orada gerçekleşmediğini" savundu.

Putin, "Rus ordusu hiçbir sivil hedefi vurmuyor. Buna gerek yok. Neyin nerede bulunduğunu tespit etmek için tüm imkanlara sahibiz. Uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla hedeflere ulaşabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE BAŞBAKANI’NA TEPKİ GÖSTERDİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un "Rusya Devlet Başkanı kadın olsaydı, savaş olmazdı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Putin, "eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'in Falkland Adaları için Arjantin'e karşı savaş başlattığını" anımsattı.

Putin, "Bir kadın savaşı başlatma kararı aldı. Falkland Adaları nerede ve İngiltere nerede? Bunun sebebi, emperyalist hırslar ve emperyalist statünün onaylattırılmasıdır. Bu nedenle mevcut İngiltere Başbakanı'nın bugün olanlarla ilgili atıfları yanlıştır." dedi.

NATO Zirvesi'nde güldüren diyalog: Boris'ten Erdoğan'a Türkçe iltifat İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinde liderler bir araya geldi. NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Tarihi kararlar alacağız NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, "Dönüştürücü bir zirve olacak, çünkü tarihi kararlar alacağız" diyerek liderlerin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine dair tarihi bir karar vereceğini ifade etti.

Son dakika: Erdoğan'dan NATO öncesi önemli mesajlar: İsveç ve Finlandiya üyelik istiyorsa PKK'ya mani olmalı Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Madrid'e gitmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusuna ilişkin "İlgili ülkelerin liderleriyle yüz yüze görüşerek duruşumuzu ve kararlılığımızı ileteceğiz" dedi. Diğer yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşme isteğine ilişkin talebi olduğunu duyuran Erdoğan bu görüşmede PKK'ya yaptıkları silah yardımı ve Yunanistan'a yığınak yapmalarının gündeme geleceğini aktarırken F-16 konusundaki oyalamanın da konuşulacağını belirtti.