Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında dün görüşme gerçekleşti. Görüşme sonrası Beyaz Saray'a yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Biden, başkent Washington'a döndüğünde F-16'ların satışıyla ilgileneceğini aktardı.

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Biden yönetiminin önemli NATO müttefikimiz Türkiye’ye F-16 satışına destek verme kararını destekliyorum.” İfadesini kullandı.

Aradaki görüş farklılıklarına rağmen Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki olduğuna işaret eden Graham, “Bu durum, Türkiye’nin ulusal güvenlik çıkarlarına hizmet etmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

‘BÖLGESEL GÜVENLİĞİN YARARINA OLACAKTIR’

Graham açıklamasında, “Türkiye’nin havacılık kabiliyetlerini güncellemek, Türkiye’nin, ABD’nin, NATO’nun ve bölgesel güvenliğin yararına olacaktır.” ifadesini kullandı.

- ABD Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı Celeste Wallander, dün yaptığı telefon brifinginde, Türkiye'nin yeni F-16 satın alma ve mevcut F-16'larını modernize etme talebini değerlendirerek, "ABD, Türkiye'nin F-16 filosu için modernizasyon planlarını tamamen destekliyor." demişti.

Beyaz Saray’dan 'Erdoğan-Biden zirvesi' açıklaması: 2 başlık dikkat çekti Beyaz Saray, Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Finlandiya ve İsveç ile imzalanan üçlü muhtıradan duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini ve iki ülke arasındaki yapıcı ilişkilerin sürmesini arzuladığını bildirdiğini aktardı.

Macron Biden'a 'kötü haber' verirken gazetecilere yakalandı: Petrol fiyatları tavan yaptı Almanya’da G7 liderleri Rusya'ya yaptırımlar nedeniyle doğan petrol üretim açığına çözüm arıyor. Almanya'daki zirvede ilginç bir durum yaşandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kameraları farketmeyerek Joe Biden'ın yanına gitti ve ikili görüşmesine ait konuşmayı anlattı. Bu konuşma sonrası petrol fiyatları iki haftanın zirvesine çıktı. Macron'u Biden'ın güvenlik danışmanı uyardı.