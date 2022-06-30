Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail’in saldırıları peş peşe geliyor. İsrail güçleri ile Filistinliler arasında dün gece Filistin’in Batı Şeria bölgesinin kuzeyinde yer alan Nablus şehrinde çıkan çatışmalarda, 62 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.

Filistin Kızılay’ına bağlı Ambulans Servisi Müdürü Ahmed Cibreel, Filistinli 1 gencin kurşunla vurulduğunu, 16 kişinin plastik mermilerle yaralandığını belirterek, diğer 4 yaralı ile birlikte tüm yaralıların hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

GAZ BOMBASI FIRLATTILAR

Cibreel açıklamasında 40 Filistinlinin İsrail güçlerinin tarafından fırlatılan gaz bombalarını soludukları için boğulma tehlikesi atlattığını ifade ederek, 2 ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

İsrail ise çatışmalarda 3 İsraillinin hafif yaralandığını açıkladı. Yaralanan İsrailliler arasında Kuzey Batı Şeria'daki Samiriye Bölge Tugayının başındaki Albay Roy Zweig’in de olduğu ve tedavisi için hastaneye sevk edildiği ifade edildi.

İsrail'in Batı Şeria'daki baskınında 3 Filistinli öldü, 8 kişi yaralandı İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulme bir yenisi eklendi. İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 3 Filistinlinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail güçleri evlerini yıktı! Filistinli çift enkazda evlendi Filistinli çift, İsrail güçleri tarafından yıkılan gelin evinin enkazında düğün töreni düzenledi.