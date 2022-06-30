Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de ikili temaslarını sürdürüyor. IFEMA Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gün oturumuna katılan Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile daha sonra ise Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşme gerçekleştirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

HOLLANDA BAŞBAKANI RUTTE İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüşmesinin ardından, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de görüşme gerçekleştirdi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Almanya Başbakanı Scholz'dan 'belirsizlik dönemindeyiz' açıklaması Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya’nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı’nda düzenlenen G7 Liderler Zirvesi’nin ardından basın toplantısında önemli konulara değindi. Scholz, Ukrayna işgalinden ötürü önlerinde belirsiz bir dönemin bulunduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilmişti... Hollanda fişini çekecekti şimdi konuşuyor Hollanda'da yaşam fişinin çekilmesi kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İstanbul’a getirilen ve tedavisine başlanan AKUT lösemi hastası Dilara’nın son durumunu ilişkin babası açıklama yaptı. Baba Oğuz Şahin, “O gencecik pırıl pırıl hemşirelerimizin ellerinden öpüyorum. Şu an kızımız ayağa kalktı. Sırada lösemi tedavisi var” dedi.