Türkiye Gazetesi

NATO Liderler Zirvesi’nin kapanış oturumuna katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği onayına karşılık imzalanan muhtıra için 'Zorlu müzakere sürecinden sonra elde edilmiş diplomatik bir zaferdir.' açıklamasında bulunurken muhtıranın uygulanmasını takip amacıyla da daimi bir mekanizma kurulacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye yönelik terör propagandalarının engellenmesi konusunda sağlam garantiler aldığını belirtmişti.

Konuyla ilgili SVD gazetesine açıklama yapan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da, "Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız." verilen sözlerin tutulacağıına işaret etti.

Andersson daha önce de Türkiye'nin iade taleplerinin bulunduğunu aktardı ve şunları ekledi:

"ANLAŞMANIN YÜZDE YÜZ ARKASINDAYIZ"

"Tabii ki anlaşmada olan yapılacak. Türkiye daha önce iade taleplerinde bulundu, biz de bunlarla ilgilendik. Bazen sınır dışı ettiğimiz olmuştur, çoğu zaman da olmamıştır. Anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız."

DİPLOMATİK ZAFER

Dünyanın merakla takip ettiği NATO zirvesinin ardından Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile üçlü muhtıra imzalamıştı. İki ülke terör örgütlerine desteğin kesileceğini tahüt ederek, İsveç teröristlerin de iadesini gerçekleştireceklerini bildirmişti.

Türkiye'nin karalı duruşu ile elde ettiği bu kazanım ise İsveç milletvekili Aminah Kakabaveh'i çılgına çevirdi. Karara tepki gösteren Kakabaveh, 'Benim için kara gün' açıklamasında bulunurken Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında gensoru önergesi vermek için çalışmalara başlayacağı tehdidinde bulundu.

Miçotakis'ten NATO zirvesi sonrası Türkiye ve F-16 açıklaması NATO toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türkiye’nin terör örgütleri ve Avrupa’daki uzantıları konusunda hukuki haklı gerekçeleri var” dedi. Miçotakis ayrıca Türkiye'nin ABD'den F-16 talebiyle ilgili de açıklamada bulundu.

Erdoğan'dan NATO zirvesinde gazeteciye ayar: Biz bunları yutmayız Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan basın açıklaması yaptı. Erdoğan, 'Türkiye en fazla gazeteciyi gözaltına alan ülke konumunda. Bu konuda görüşleriniz nedir?' diye soru soran gazeteciye de ayar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi sonrası önemli açıklamalar: İsveç 73 terörist için söz verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi sonrası konuşma yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in 73 terör örgütü mensubunu Türkiye'ye iade edeceğini söyleyerek "Bu diplomatik bir zaferdir." ifadelerini kullandı.