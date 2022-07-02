Türkiye Gazetesi

Hong Kong’ta etkili olan Chaba Fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. İçinde 30 yolcu ve 20’den fazla mürettebatın bulunduğu bir gemi fırtına nedeniyle ikiye bölündü. Hong Kong Hükümeti Uçuş Servisi tarafından yapılan paylaşımda, büyük kısmı sular altında kalan gemideki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği görüldü.

KAYIP KİŞİLERİ ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yetkililer şu ana kadar 3 mürettebatın kurtarıldığını ve kayıp kişiler için arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Kötü hava koşullarının çalışmaları olumsuz etkilediğini belirten yetkililer ayrıca mürettebattan bazılarının kendi imkânlarıyla gemiyi terk ettiğini söyledi.

Japonya'dan 37 milyon kişiye çağrı: Işıkları kapatın Japon hükümeti, 37 milyon kişiye sıcak hava dalgası nedeniyle oluşabilecek arz problemini gerekçe göstererek, Tokyo ve çevresinde yaşayanlara daha az elektrik kullanma çağrısı yaptı.