Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tüm Avrupa’yı etkilemiş durumda. Savaşla birlikte Rusya’nın Avrupa’ya gazı kesmesi ve gıda konusundaki tedarik konusu Batılı ülkelerin elini kolunu bağladı. . Avrupa ülkeleri Rus enerjisine bağımlılıklarından kurtulmaya çabalasalar da kısa sürede bu mümkün görünmüyor. Buna karşılık ise Rusya, Avrupa kıtasına giden boru hatlarını yavaş yavaş kısmaya başladı.

KRİZDEN ÇIKMAK İÇİN HER YOLU DENİYORLAR

Enerji krizinden en az şekilde etkilenmek için çaba harcayan Avrupa ülkelerinde çeşitli alternatifler oluşturmanın yanında, tasarruf çağrıları ile de krizden çıkma yolu izleniyor.

Bu kapsamda Almanya krizin başından bu yana devlet kurumları üzerinden yaptığı tasarruf çağrılarını yinelemeye devam ediyor. Otomobille hız yapmaktan duş almaya, TV kullanımından yaşam ortamlarını havalandırmaya Almanlar en ekonomik seçeneklere yönlendiriliyor.

‘DAHA AZ DUŞ ALIN’

Bu önerilerin en çarpıcı örnekleri ise duşta tasarruf. Devlet kanallarından yapılan yayınlarda, Almanların neredeyse üçte ikisinin günde en az bir kez duş aldığı ve duş sürelerinin ortalama sekiz ila on iki dakika arasında değiştiği bilgisi verilirken bu sürenin düşürülmesi çağrısı yapılıyor.

Bunun yanında su ısıtmak için enerji tüketiminin ciddi bir boyutta olduğu ve sürenin yanında su sıcaklığının da düşürülmesi gerektiğine, akıllı duş başlıklarının kullanımı ile daha verimli tasarruf sağlanabileceğine dikkat çekiliyor.

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