Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE | ANKARA

Daha önce Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler’e ihraç edilen ATAK, bu defa Afrika yolcusu. ATAK helikopterini yeni taliplisi Nijerya olurken, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından TBMM’de yapılan sunumda Nijerya ile imzalanan savunma işbirliğine dikkat çekildi. Sunumda “Nijerya’yla ciddi bir savunma sanayii iş birliği potansiyelimiz var. Afrika’daki ülkelerle özellikle geçtiğimiz yılda savunma sanayii alanında, ihracatı anlamında ciddi yol katettik. Nijerya’da da çok ciddi bir potansiyel görüyoruz. Geçen yıl iki adet OPV (deniz karakol gemisi) ihracatı oldu ve şu anda da özellikle ATAK helikopterleri konusunda da ciddi bir ihracat imkânı var. Hâlihazırda tabii ki iş birliği temaslarımız devam ediyor ” değerlendirilmesi yapıldı.

Türkiye'den bir 'ATAK' daha: Sıradaki ülke belli oldu Yerli ve milli savunma sanayiinde ihraç adımları peş peşe geliyor. Özellikle Bayraktar ile başlayan süreç, ATAK helikopteri ile sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Filipinler'e yapılan ilk yurt dışı teslimatının ardından ATAK ihracatında sıradaki ülkenin Pakistan olacağı belirtiliyor.