Türkiye Gazetesi

Yaklaşık iki yıldır mücadele edilen Covid-19 salgını döneminde pek çok kişi işsiz kaldı. Salgın döneminde durma noktasına gelmesinin ardından keskin bir toparlanma yaşayan hava yolu sektörü, personel sıkıntısıyla ve grevlerle karşı karşıya bulunuyor.

Avrupa ve ABD'deki havalimanları ve hava yolu şirketleri, yer hizmetleri, güvenlik personeli ve uçuş görevlileri dahil olmak üzere tüm alanlarda ciddi bir personel yetersizliğiyle mücadele ediyor.

Birkaç Avrupa hava yolu şirketi ve havaalanlarında son haftalarda grevler görülürken, gelecek ay daha fazla seyahat kesintisi bekleniyor. Londra, Amsterdam, Roma ve Frankfurt gibi şehirlerdeki büyük havalimanları uçuş iptalleri ve uzun yolcu kuyruklarıyla uğraşmak zorunda kalıyor.

Hava yolu sektöründe personel sıkıntısı yaşanan ülkelerde, seyahatler giderek "işkence" haline dönüşüyor.

COVID-19 DÖNEMİNDE BİRÇOK ÇALIŞAN İŞİNİ KAYBETTİ

Hava yolu şirketleri yüksek yolcu hacmi nedeniyle aksamalara ve daha uzun bekleme sürelerine karşı uyarırken, havalimanında personel yetersizliği nedeniyle bazı uçuşların iptal edilmesiyle yolcular evlerine geri dönmek zorunda kalıyor. Bazen uçuşlar son dakikada iptal edilmek zorunda kalındığından bazı yolcular, havalimanına gelene kadar uçuşlarının iptal edildiğini bilmiyor.

Covid-19 krizi sırasında birçok çalışan işini kaybederken, son haftalarda hava koşulları ve Covid-19 vakalarının artması hava yolu sektöründe ek baskı oluşturuyor.

Bazı hava yolu şirketleri uçuşları önceden iptal ederek aksamaları en aza indirmeye çalışırken, havaalanlarındaki hizmetlerin aksamasıyla yolcular saatlerce beklemek zorunda kalıyor.

Hava yolu şirketleri hizmetlerini uçuş planına göre yürütmekte zorlanırken, uçuş iptalleri yeni normal haline geliyor.

YOLCULAR SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN KAOSU PAYLAŞIYOR

Son derece bulaşıcı olan Omicron alt varyantı Almanya'da etkili olurken, havacılık sektörünün düzenli personel rahatsızlıklarını ve izolasyon düzenlemelerini de hesaba katması gerekiyor. Bu durum sektörde personel sorunlarını önemli ölçüde artırıyor.

Havalimanlarında kaos yaşayan yolcular, sosyal medya hesaplarından durumu paylaşıyor. Bazı Alman politikacılar, çözüm olarak federal polisin havalimanlarında kontrol geçişlerinde de yer almasını ve yabancı işçileri getirmeyi öneriyor.

Uzmanlar, bu acil durum önlemlerinin yakın gelecekte birçok yapısal sorunu çözmesinin pek olası görünmediğine dikkati çekiyor.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, ülkenin en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nında hava kargo trafiğinde de personel eksikliği nedeniyle sorun yaşanıyor. Kargo uçuşları, yoğun zamanlardan trafiğin daha az olduğu zamanlara taşınıyor veya iptal ediliyor. Lufthansa Kargo'nun operasyonlarında Frankfurt'taki personel eksikliği nedeniyle 1 Temmuz’da 4 uçuş iptali ve bazı gecikmelerin yaşandığı belirtiliyor.

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