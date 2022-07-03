Türkiye Gazetesi

İnglitere'de nişanında parmağına 2.000 sterlinlik (40.000 TL) yüzük takılan 30 yaşındaki Periesa Oromé'nın mutluluğu sadece bir gün sürdü. Willis Oromé ile hayatını birleştiren kadının parmağı, yüzüğü taktıktan sonra morarmaya başladı. Paniğe kapılan kadın, sabun ve buz kullanarak çıkarmaya çalıştı, YouTube’dan gördüğü yöntemleri denedi ama tüm çabalarına rağmen başarılı olamadı.

İTFAİYE KESEREK ÇIKARDI

Beckenham’da oturan Periesa, durumun giderek vahim hale gelmesi üzerine yerel itfaiyeye başvurdu. İtfaiye nişandan bir gün sonra yüzüğü keserek çıkardı. Fazla tahribat oluşmaması dolayısıyla yüzük tamir edilebildi ve genişletilerek yeniden takıldı.

Periesa, "Willis evlilik teklifiyle sürpriz yapmak istediği için benden yüzük ölçüsü almamıştı. İşler planlandığı gibi gitmedi ama neyse ki sonu tatlı bitti" dedi.

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