Türkiye Gazetesi

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile yapılan anlaşmaya ve iadelerle ilgili sözleşmeye uyacaklarını söyledi. Andersson, Almedalen Politika Formu'nda yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın içeriği hakkında bilgi vermeyeceğini belirterek, "Türkiye ile yapılan anlaşmaya ve iadelerle ilgili sözleşmeye uyacağız" dedi.

“TERÖR FAALİYETLERİNE KATILMADIYSANIZ ENDİŞELENMENİZE GEREK YOK”

Terör faaliyetlerine karışmayanların endişe etmesine gerek olmadığını söyleyen Andersson, "İsveç vatandaşı olanlar ulusal ve uluslararası hukuka göre iade edilemeyecek. Terör faaliyetlerine katılmadıysanız endişelenmenize gerek yok" diye konuştu.

“TÜRKİYE’YE BÜYÜK TAVİZLER VERİLDİ”

Andersson, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında Türkiye ile imzalanan üçlü muhtırada, Türkiye'ye büyük tavizler verildiği ve kamuoyunda sert eleştiriler aldığı konusundaki sorulara ise cevap vermedi. Anlaşma sonrası Aftonbladet yazarı Gazeteci Wolfgang Hansson, " Beklentim o ki; İsveç'in ödediği geçici bir bedel olsun" sözleriyle hükümete yüklendi.

Muhtıra sonrası sokaklara döküldüler: Teröristler İsveç'te hükümet aleyhine slogan attı İsveç'in Göteborg kentinde Järntorget Meydanı'nda toplanan grup terör örgütü PKK/YPG yandaşı Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan muhtıranın iptal edilmesi talebiyle PKK/YPG’yi simgeleyen paçavralarıyla gösteri yaptı.