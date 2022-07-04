Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşa dur diyebilmek için ABD’de yaptırımlar listesinde birçok madde ekledi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'de kutlanan Bağımsızlık Günü nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD liderliğine tebrik mesajı göndermeyeceğini söyleyerek, "Vladimir Putin bu yıl tebrik mesajı göndermeyecek. Bunun nedeni ABD tarafından bu yıl ülkemize karşı düşmanca politikaların zirveye ulaşmasıdır. Bu nedenle bu koşullar altında böyle bir tebrik mesajı göndermenin uygunluğundan söz edilemez" ifadelerini kullandı.

RUS GEMİSİ AÇIKLAMASI

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar’ın, Ukrayna’nın Berdyansk limanından alınan Ukrayna tahılını taşıyan Rus bayraklı kargo gemisi Zhibek Zholy'inin, Karasu Limanın’da Türkiye tarafından el konulduğu iddialarına yönelik açıklama yapan Peskov, "Maalesef Kremlin böyle bir bilgiye sahip değil. Ulaştırma veya Dışişleri Bakanlığı’na sormanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bugün Putin, çalışma toplantıları gerçekleştiriyor. Yakın zamanda Savunma Bakanı Şoygu, başkanımıza bir rapor sunacak. Bu toplantıyı göreceğiz" dedi.

Peskov: NATO bir çatışma aracıdır NATO’nun bir çatışma aracı olduğunu savunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının Avrupa'ya istikrar getirmeyeceğini belirtti.

Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Peskov'dan cevap geldi Rusya'nın Ukrayna'daki işgal operasyonları devam ederken, Kremlin'den yeni bir açıklama geldi. Müzakerelere ilişkin değerlendirme yapan Kremlin Sözcüsü Peskov, görüşmelerin devam ediyor olmasını olumlu olarak değerlendirdi. Ukrayna tarafından yapılan "Savaş mayısta bitebilir" açıklamasına da değinen Peskov, net bir açıklama yapmaktan kaçındı.

ABD’de yeni yaptırımları açıkladı: Kremlin Sözcüsü Peskov ve 19 oligark listede Beyaz Saray, ABD’nin Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 19 oligark ve 47 aile üyesi ile yakın iş arkadaşlarını yaptırım listesine aldığını ve bu kişilere vize kısıtlaması uygulayacağını açıkladı.