Türkiye Gazetesi

Belçika’daki NATO Karargâhı’nda İsveç ve Finlandiya, NATO üyeliği katılım protokollerini imzaladı. Türkiye’nin, İspanya’nın başkenti Madrid’de 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Toplantısı’nda İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından söz konusu ülkeler NATO’ya davet edilmiş ve iki ülkenin NATO’ya katılım müzakerelerinin tamamlandığı bildirilmişti. NATO üyesi 30 ülkenin temsilcilerinin katılımı ile İsveç ve Finlandiya’nın katılım protokollerini imzalandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile iki ülkenin İttifak’a katılım protokollerinin imzalanması töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İsveçli bakan Linde, Türkiye ile müzakerelerin saygı içerisinde geçtiğini belirterek “Türkiye’nin endişelerini çok ciddiye aldık” dedi. Onay sürecinin hızlı olmasını umduğunu belirten bakan Linde “Üçlü muhtıraya bütünüyle uyacağız, takip edeceğiz. Ortak mekanizmamız da olacak. Her üç ülkenin de bunun iyi bir muhtıra olduğunu görebilmesini ve Türk parlamentosunun da onaylayabileceğini hissetmesine imkân vermesini umuyorum” diye konuştu. Finlandiyalı Bakan Haavisto da onay sürecinin hızlı olmasını umduğunu söyledi. Haavisto, ülkesinin Türkiye ile uzun dönemli iyi ilişkilere sahip olduğunu, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecini desteklediklerini vurguladı. “Muhtırada Türkiye’nin endişeleriyle ilgili her konuya değindik” diyen Haavisto, bu sebeple Türkiye’nin katılımla ilgili rızasını alacaklarını umduğunu söyledi.

STOLTENBERG: İTTİFAK DAHA GÜÇLÜ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, karşılaşılan bütün güvenlik tehditleriyle mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. İsveç ve Finlandiya’nın İttifak’a katılım protokollerinin imzalanmasının ardından konuşan Stoltenberg “Türkiye, Finlandiya ve İsveç’e yapıcı tutumları için teşekkür ediyorum. Madrid Zirvesi’ndeki üçlü muhtıra bugünün mimarı oldu” dedi. Bugünün tarihi bir gün olduğunu söyleyen Stoltenberg “Finlandiya ve İsveç, ittifakımıza güçlü ve önemli katkılarda bulunacak. İsveç ve Finlandiya ile aynı değerleri paylaşıyoruz. Baltık Denizi’nde ve ötesinde aynı zorluklarla karşı karşıyayız. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali Avrupa’da barışı paramparça etti. Dolayısıyla tarihimizin bu tehlikeli anında hepimizin bir arada durması önemlidir” dedi.

Finlandiya ve İsveç davetli statüsüne sahip olacak ve toplantılara katılacağını söyleyen Stoltenberg “Finlandiya ve İsveç’i İttifak’a davet etmek onları daha güvenli, NATO’yu daha güçlü ve hepimizi de daha güvenli hâle getirecek. NATO’da iki bayrağın daha dalgalandığını görmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

MADRİD MUTABAKATI KATILIM SENEDİNDE

Haber Merkezi | Ankara

Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılması için yeşil ışık yakmasının ardından yeni bir süreç başladı. Madrid’de imzalanan mutabakat ile Türkiye, bu iki ülkenin NATO üyeliğine vize verirken, terörle mücadele konusunda istediğini almıştı. Ankara şimdi bu hamleyi bir adım ileriye taşıyor. İsveç ve Finlandiya’nın NATO senedine, Madrid’deki mutabakatın ekleneceği öğrenildi.

İsveç ve Finlandiya, NATO'ya katılım müzakerelerini tamamladı NATO, İsveç ve Finlandiya’nın NATO'ya davet edilmesinin ardından iki ülkenin temsilcilerinin Belçika’daki NATO Karargahı’nda yetkililerle bir araya gelerek katılım müzakerelerini tamamladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO rolü Yunan basınında: Uluslararası müzakere sanatını gösterdi Yunan Ta Nea gazetesinin "Erdoğan'ın Müzakere Sanatı" başlıklı makalesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki rolüne dikkati çekildi.