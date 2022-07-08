Türkiye Gazetesi

G-20 Zirvesi Endonezya’nın Bali Adası’nda başladı. G-20 Dışişleri bakanları; Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, savaşın gıda ve enerji güvenliğine etkileri, iklim değişikliği ve koronavirüs salgını dahil bir dizi konuyu ele alacak.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da katılıyor. Blinken'ın Rus mevkidaşı ile iki bir görüşme gerçekleştirmeyeceği ancak cumartesi günü Çin dışişleri bakanı ile biraraya geleceği belirtildi.

Toplantıya ev sahipliği yapan Endonezya'nın Dışişleri Bakanı Marsudi "Sorunların çözümü için G-20 bir yol gösterici bir ışık olmalı" dedi.

Ukrayna'daki savaşa ilişkin "Bizim sorumluluğumuz bu savaşı bir an önce sona erdirmek" ifadelerini kullandı.

‘TAHIL KONUSUNU GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ’

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov "Türkiye ve Ukrayna ile tahıl konusunu görüşmeye hazırız. Bu görüşmelerin ne zaman olabileceğine dair bir fikrim yok" dedi.

Lavrov böyle bir toplantının ne zaman yapılabileceğine ilişkin ise fikrinin olmadığını söyledi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, G20 kapsamında ikili görüşmeler yaptı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Endonezya Bali'de Fiji ve Arjantin Dışişleri Bakanları ile Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley'le bir araya geldi.



Lavrov: AB ve NATO, Rusya’ya karşı koalisyon oluşturuyor Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "İkinci Dünya Savaşı başladığında Hitler, Avrupa ülkelerinin çoğunluğu olmasa da önemli bir bölümünü Sovyetler Birliği'ne karşı savaş için kendi sancağı altında topladı. Şu anda Avrupa Birliği, NATO ile birlikte Rusya'ya karşı bir savaşmak için böyle modern bir koalisyon oluşturuyor" dedi.



Lavrov'dan İngiltere'ye hodri meydan: 'Diz çöktürmeliyiz' diyorlar, hadi yapın o zaman! Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı işgalden geri adım atmayan ve başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok yaptırıma maruz kalan Rusya, saldırılarına devam ediyor. Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'yı işgal etmediklerini 'özel bir operasyon' başlattıklarını belirterek, bu süreçte 'dost olmayan ülkeler' listesinde yer alan İngiltere'ye yönelik sert ifadeler kullandı.