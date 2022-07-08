Türkiye Gazetesi

İngiltere’de peş peşe gelen istifa depremleri ile çalkalandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kendisine yöneltilen baskılarının ardından dün istifa etti. 50'den fazla hükümet görevlisinin istifası sonrası İngiltere Başbakanı Johnson, pes etti. İngiltere'de Başbakan Boris Johnson dönemi sona eriyor.

Dün yaptığı açıklamada Muhafazakar Parti liderliğini bıraktığını söyleyen Johnson, yeni isim seçilene kadar başbakanlığı sürdüreceğini dile getirdi.

Johnson'ın istifa açıklamasına, İngiltere’de manşetlerden geniş yer verildi.

THE TIMES: JOHNSON HAVLU ATTI

The Times, "Johnson havlu attı" başlıklı haberinde, Muhafazakar liderin istifa ettiğini okurlarına aktardı. Johnson'ı eleştirenlerin, kendisinden başbakanlık görevini de "derhal" bırakmasını istediği ve partide zorlu liderlik yarışının başladığını yazdı.

GUARDIAN: TARTIŞMALARIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Guardian'ın haberinde, 59 istifa haberinin ardından Boris Johnson'ın "sonunda" istifa etmeye karar verdiği kaydedildi. Johnson'ın, yaptığı açıklamaya rağmen, başbakanlıktan ne zaman ayrılacağına dair tartışmaların fitilini ateşlediğine dikkat çekildi.

TELEGRAPH: İNGİLTERE’Yİ FELÇ BIRAKTI

Telegraph gazetesi, "Başbakan'ın uzun vedası, İngiltere'yi felç bıraktı" başlığını kullandı. Üst düzey Muhafazakarların, aylarca süren siyasi belirsizlikten kaçınmak için Johnson'dan "hemen" geçici bir lider atamasını istediği ifade edildi.

‘SONUNA KADAR MEYDAN OKUDU’

"Johnson istifa etti, sonuna kadar meydan okudu" diyen Financial Times, istifayla ilgili yaşananlara yer verdi. Haberde, "Özür dilemeyen Başbakan, 'derhal geri çekil' baskısına direniyor." denildi.

Ayrıca Johnson'ın görevde bulunduğu yaklaşık 3 yılın çalkantılarla dolu geçtiği belirtildi.

‘TEŞEKKÜRLER BORIS’

Express, "Teşekkürler Boris... İngiltere'ye özgürlüğünü geri verdin." dedi. "Boris Johnson, isteksizce ama büyük bir saygınlıkla, çalkantılı başbakanlığının nihayet sona erdiğini kabul etti." notu paylaşıldı.

'BREXIT İÇİN TEŞEKKÜRLER BORIS'

Sun gazetesinin "Veda ediyor" başlıklı haberinde, "Brexit için teşekkürler Boris" ifadesi kullanıldı. Haberin fotoğrafında, Boris Johnson, eşi Carrie ve çiftin çocukları Wilfred yer aldı.



Boris Johnson'ın yerine kim gelecek? Bir koltuk 8 aday İngiltere kabinesinde peş peşe gelen istifa haberlerinden sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti. Yeni bir başbakan gelinceye kadar görevinin başında olduğunu açıklayan Johnson’un koltuğuna kim oturacak merak konusu. Liderlik yarışı için düğmeye basılmayı bekleniyor. Peki Boris Johnson'ın yerine kim gelecek? İngiliz basınında adı öne 8 isim belli oldu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kendisine yöneltilen baskılarının ardından bugün istifa ederek, “Dünyanın en güzel işini bıraktığım için çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.