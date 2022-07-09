Türkiye Gazetesi

Başbakan Scholz, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Scholz, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı'nın mübarek olmasını dileyerek, "Tüm Müslümanların mübarek ve barışçıl bir Kurban Bayramı geçirmesini dilerim" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla videomesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen'i ağırladı. Erdoğan, bu görüşmede Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında da bulundu.