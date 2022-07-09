Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Suriye'ye operasyon sinyali vermesinin ardından 11 yıldır Suriye'ye gitmeyen Esad'ın ziyareti dikkat çekti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 11 önce başlayan iç savaşın ardından Halep'i ilk kez ziyaret etti. Esad ziyaretinde üst düzey hükümet yetkilileriyle birlikte Abdullah Ibn Abbas Camisi'nde bayram namazını kıldı.

AİLESİ İLE BİRLİKTE GİTTİ

Halka hitap eden Esad, tarihi çarşıları ziyaret ettiğini ve bir termik santralin açılışını yaptığını söyledi. Esad'ın dün başlayan Halep ziyaretinde eşi Esma Esad ve iki oğluyla kızı da yer aldı.

Esad'ın Halep ziyaretinde eşi Esma Esad ve iki oğluyla kızı ile...

Halep'in çoğu, çatışmalar nedeniyle harabeye dönmüştü.

Teröristbaşı Kobani'yi operasyon korkusu sardı: Esad'dan medet umdu Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik olası operasyon sinyali terör örgütü PKK/YPG'yi korku sardı. Teröristbaşı Mazlum Kobani Esad’dan savunma sistemi talep ederken, SDG isimli terör örgütü ise Şam yönetiminin Türk savaş uçaklarına karşı hava savunma sistemleri kullanması gerektiğini söyledi.

En acı tesadüf: Babasıyla aynı sonu paylaştı Denizli'de 2 çocuk annesi kadın, kullandığı traktörden düşerek hayatını kaybetti. Talihsiz kadının babasının da benzer bir kaza ile öldüğü ortaya çıktı.