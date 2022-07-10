Türkiye Gazetesi

Ukrayna’ya saldırılarına devam eden Rusya, ABD başta olmak üzere diğer Batılı ülkeleri panikletmeye devam ediyor. Ukrayna’ya gönderilen silah yardımlarına karşı art arda açıklama yapan Rusya ilk önce ABD ile ‘çatışma ihtimali olabilir’, sonrasında da ‘Londra’yı dakikalar içerisinde vurabiliriz’ tehdidinde bulunmuştu. Kısa süre önce Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli füzeyle Odessa bölgesinde Liman yerleşim birimi civarında İngiltere'den Ukrayna'ya teslim edilen 2 Harpoon kıyı füze sistemini yok ettiklerini açıkladı.

RUSYA’DAN BALİSTİK FÜZE TEHDİDİ

Rus ordusunun taarruzlarını sürdürdüğünü belirten Konaşenkov, Mıkolayiv bölgesinde Oçakov şehri yakınlarında Ukrayna Bölgesel Savunma Birliklerinin ateş altına alındığını ve bunun sonucunda 290'a yakın Ukrayna askerinin ve 29 askeri zırhlı aracın etkisiz hale getirildiğini bildirmişti. Haziran ayında ise Ukrayna’ya yardımlarını sürdüren Batılı ülkelere tepki gösteren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’nun “Şeytan II” olarak nitelediği Sarmat isimli kıtalararası balistik Rus füzesinin bu yılın sonuna kadar kullanılmaya başlayacağını açıklamıştı.

RUSYA’DAN LONDRAYA 13 DAKİKADA ULAŞIR

İngiliz basını, daha önce “Şeytan II” füzesinin 13 dakika içinde Rusya'nın batısından Londra'ya ulaşabileceğine dikkat çekmişti. Bu füzenin dünyanın en uzun menzilli kıtalararası balistik füzesi olduğu düşünülüyor. Savaşın Ukrayna’yı aşıp tamamen AB’ye gelme ihtimalini düşünen İngiltere yeni bir hamle yaptı. İngiltere, Polonya’da tedbirleri sıkı tutuyor. İngiltere tarafından Polonya’ya konuşlandırılan Sky Sabre Hava Savunma Sistemi, Temmuz ayı başında gerçekleştirilen tatbikatın ardından tam operasyonel kabiliyete (FOC) ulaştı.

İNGİLTERE’DEN RUS TEDBİRİ

Ukrayna-Rusya Savaşının başlamasının ardından Nisan 2022 tarihinde İngiltere, Polonya’ya 80 asker ve Sky Sabre Hava Savunma Füze Sistemi konuşlandırmıştı. Nisan ayından itibaren faaliyetlerine başlayan sistemin Mayıs ayında başlangıç operasyonel kabiliyete (IOC) kavuştuğu açıklanmıştı. İngiltere tarafından işletilen Rapier Hava Savunma Sistemi’nin yerini almaya başlayan Sky Sabre, İngiliz Kraliyet Donanması tarafından da kullanılan MBDA UK üretimi CAMM Füzeleri, Saab Giraffe Radarı ve Rafael üretimi Komuta Kontrol Sistemi’nden oluşuyor. Her Sky Sabre bataryasında 3 adet füze fırlatma aracı bulunurken, her fırlatıcı araçta 25 kilometre menzile sahip 8 adede kadar CAMM füzesi taşınabiliyor.

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