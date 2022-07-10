Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

İsrail işgal yönetimi, Müslümanların ilk kıblesi, kutsal şehir Kudüs’te kurban kesimine izin vermiyor. Kudüslü Muhammed Ramazan Misk, Siyonist işgalcilerin Kurban Bayramı’nı Filistinli Müslümanlara zehretmek adına bütün güçlerini seferber ettiğini söyledi. Bayram namazını tam anlamı ile İsrail ordusunun kuşatması altında kıldıklarını aktaran Misk “İsrail, burada İslam’a dair kültürel, fiziki ve manevi ne varsa silmeye çalışıyor. Bayram sevincimizi sabote ediyor. Oysa Kudüs’te bayram çok başka olur. Burada hem Osmanlı hem de yerel âdetler yüzlerce senedir yaşatılıyor. Normalde namaz sonrası Kurban ibadetini eda etmemiz gerekiyor. Ancak İsrail hem ibadetimizi hem de bayram coşkumuzu engellemek için her yolu deniyor. Kudüs’te kurban kesmeyi yasakladılar. Bu konuda ısrar edenleri hapse atıyorlar. Terör suçlusu gibi muamele ediyorlar’ dedi.

Bayramdan birkaç hafta önce Müslüman tüccarlara ağır baskılar başladığını aktaran Misk, konuşmasına şöyle devam etti: Yeni vergiler getirdiler ve esnafımız acımasız cezalara maruz kaldı. Kudüs çevresinden gelen Müslümanlara kontrol noktalarında eziyet ediyorlar, alışveriş yapmasınlar diye. Bayram sabahı ise Mescid-i Aksa’ya giden bütün yollar kapatılıyor. Mescid’e ulaşmak için âdeta savaşıyoruz. Siyonistler, çocukların sevincinden, büyüklerin birbirini ziyaretinden ve kucaklaşmasından korkuyor. Bizim mutlu olmamız onlar için kâbus. Hiçbirimiz mücadeleden ve Müslümanların kıblesini savunmaktan geri durmayacağız. Direnişin her anı bize bayram. Siyonistler İslam ümmetinin ilk düşmanları... Dünyanın en gelişmiş silahlarına karşı bir taş atmak bayram sevinci ile aynı duyguyu yaşatıyor. Kudüs’ten İslam’ın ve Osmanlının izlerini silmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bu minvalde bütün Müslümanların, özellikle de Türkiye lideri Erdoğan ve kadirşinas Türk halkının bayramını kutlarız.

Fanatik Yahudiler İsrail bayrağı açtı! Kudüs'te 'Bayrak Yürüyüşü' provokasyonu İsrail’in işgali altındaki Kudüs’te fanatik Yahudilerin Kudüs Günü münasebetiyle bugün düzenledikleri “Bayrak Yürüyüşü” nedeniyle bölgede gerilim sürüyor. Çıkan olaylarda şu ana kadar 18 kişi gözaltına alındı.

İsrail'den, Doğu Kudüs'teki olaylar için polise "tam yetki" İsrail güçleri bu sabah da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Filistinlileri zorla dışarı çıkarmış ve Aksa’nın kapılarını Filistinlilere kapatmıştı. İsrail polislerinin insanlık dışı uyguladıkları kuvvete tepkiler büyürken, İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Doğu Kudüs'deki olaylarda İsrail vatandaşlarının güvenliği için polise "tam yetki" verdiğini açıkladı.