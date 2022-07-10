Türkiye Gazetesi

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin seçim konuşması yapmak üzere bulunduğu Nara kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin tüm dünyayı şoke etti. Abe’nin cenazesi ülkenin başkenti Tokyo'daki evine getirildi. Nara'daki hastaneden dün ayrılan cenaze aracı Abe'nin naaşını Shibuya semtindeki ikametine ulaştırdı. Abe için Salı günü yakınları ve ailesinin katılacağı bir cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

SORUŞTURMADAN YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Eski Japonya Başbakanı Abe’nin katil zanlısı hakkında yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. 41 yaşındaki saldırgan Tetsuya Yamagami'nin polisteki ifadesinde, kullandığı silahı birbirine bantla yapıştırılmış 2 borudan yaptığını ve 6 borudan meydana gelen daha ölümcül bir versiyonunu da ürettiğini söylediği öğrenildi.

Ayrıca "bomba yapmaya çalıştığını" itiraf eden zanlının, Abe'yi önceki seçim konuşmalarında da öldürme niyetiyle takip ettiği ancak eylemi gerçekleştirecek fırsatı bulamadığı belirtildi. Zanlının beyanlarından yola çıkan polis ekipleri, Yamagami'nin "kasıtlı olarak mümkün olan en ölümcül ateşli silahı yapmaya çalıştığı" ihtimali üzerine yoğunlaştı.

DÜNYAYI ŞOKE EDEN ÖLÜM

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe geçtiğimiz cuma günü seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Dünyayı şoke eden suikastın zanlısının annesinin iflasından sorumlu tuttuğu bir dini gruba olan yakınlığı nedeniyle Abe'ye saldırı gerçekleştirdiğini söylediği ortaya çıkmıştı.

Eski Japonya Başbakanı Abe suikasti zanlısının ifadeleri ortaya çıktı: Siyasi amacım yoktu Eski Japonya Başbakanı Abe'yi öldürdüğü belirtilen Yamagami Tetsuya’nın ifadesi ortaya çıktı. Tetsuya siyasi amacının olmadığını savundu. Gözaltındaki Tetsuya, Abe'yi, kin duyduğu bir grupla ilişkili olduğunu düşündüğü için hedef aldığını iddia etti.

Eski Japonya Başbakanı Abe'nin vurulma anı Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe’ye düzenlenen suikast anının görüntüleri ortaya çıktı.

Japonya Eski Başbakanı hayatını kaybetti Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybetti. Saldırının nedeninin belirlenmesine yönelik zanlının evinde başlatılan çalışmalar sürüyor.