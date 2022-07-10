Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı dördüncü ayını geçerken, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun kayıplarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Savaşın başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana 37 bin 300 Rus askeri öldürüldü" denildi.

SAVAŞ ZAYİATINI AÇIKLADI

Açıklamada ayrıca Rus ordusuna ait bin 641 tank, 3 bin 823 zırhlı araç, 834 topçu sistemi, 247 çok namlulu roketatar sistemi, 108 uçaksavar sistemi, 217 uçak, 188 helikopter, 2 bin 694 araç ve yakıt tankı, 15 gemi, 676 insansız hava aracı, 66 adet özel ekipman ve 155 seyir füzesinin imha edildiği belirtildi.

Rusya Ukrayna'da ele geçirilen kentlerde eğitim sistemini değiştiriyor Rusya Ukrayna’da ele geçirdiği kentlerde Rus eğitim sistemine geçileceğini ve öğrencilerin Rus diploması alacaklarını açıkladı. Öğrenciler kendi dillerine seçmeli olarak ders alabileceğini belirtti.

Ukraynalı TB2 operatörü anlattı: Rus S-300'ü Bayraktar'ı vurdu ancak... Ukrayna'da sergilediği başarılı performans ile bir kez daha dünyanın dikkatini çeken Bayraktar TB2, bu kez de İngiliz basınında yer aldı. Bayraktar TB2 operatörü Ukraynalı bir pilot, The Times tarafından yayımlanan haberde işgal sürecinde başından geçenleri anlattı. Operatör, "TB2 SİHA'nın kalitesi çok etkileyici. Hemen hemen tüm uçuş sistemleri yedeklenmiş olduğundan, yedek sistemler devreye giriyor ve önemli hasarlara rağmen üssüne geri dönebiliyor" dedi.