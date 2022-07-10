Türkiye Gazetesi

ABD’li siyasetçiler, Ermeni ve Yunan lobisinin de desteğiyle ABD Başkanı Joe Biden’a bir mektup yazarak Türkiye’nin F-16 satışına karşı çıktı. ABD’li siyasetçi Frank Pallone, Biden’a gönderilen mektubu sosyal medya üzerinden paylaştı.

ABD’li siyasetçi Frank Pallone

“TÜRKİYE ORDUSUNA DESTEK VERMEMELİYİZ”

Pallone, farklı kanatlardan 35 Kongre üyesinin imzaladığı mektubu yayınlayarak, Biden’a gönderilen detaylarını kamuoyuna duyurdu. Twitter üzerinden mektubu paylaşan ve "Erdoğan’ın istikrarsızlaştıran hamlelerini ve uluslararası yasaları ihlal etmesini durduracak adımlar atmadan Türkiye ordusuna destek vermemeliyiz." dedi.

ABD’Lİ SİYASETÇİLERDEN BİDEN’A MEKTUP

Biden’a gönderilen mektupta, "Planlanan bu satışa itiraz ediyoruz çünkü bu satış, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ve NATO müttefiklerindeki taahhütlerine ve hem ülkesinde hem de yurt dışındaki insan hakları ihlallerine ödül vermek anlamına gelir." denildi.

“BİZİ DERİNDEN ETKİLEDİ”

Mektupta, "ABD’nin gelişmiş savaş uçaklarını Türkiye’ye satmak, Erdoğan’ı bir anda iyi bir müttefike çevirmeyecek. Bu silahların bölgede ölüm ve yıkıma sebebiyet olması daha olası. 30 Haziran’da NATO Zirvesi’nde yaptığınız yorumlar ve F-16 ve mekanik geliştirme ürünleri satmaya yönelik açıklamanız bizi derinden etkiledi." ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE'YE KARŞI LOBİCİLİK FAALİYETLERİ

Biden’a gönderilen mektubun bir bölümünde ise, "Erdoğan düzenli olarak kişisel çıkarı için bölücü taktikler kullanarak müttefiklerinin iyiliğini geri plana atıyor. Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyeliği sürecinde talepleri NATO’nun son yıllarda en büyük krizi olan Rusya’nın Ukrayna işgaline karşı stratejik duruşu için çok az bir şey yaptığını gösteriyor." ifadesi yer aldı.

Mektupta, ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışını engellemek için ABD’li siyasetçilerin yoğun bir mesai harcamaya hazır oldukları da vurgulandı.

Rus ve ABD uçakları Uzak Doğu'da karşı karşıya geldi Rusya ile Japonya arasında tartışma konusu olan Kuril Adaları çevresinde ABD’ye ait keşif uçağı uçuş gerçekleştirince Rus MİG-31 tipi savaş uçağı ABD’nin uçağına yaklaştı.