Türkiye Gazetesi

İsveç Meclisinde YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in davetlisi olarak İsveç'te bulunan Ömer, ilk gün kendisi ile görüşecek İsveçli bir yetkili bulmadı.

İSVEÇ’TEN YARDIM İSTEDİ

Kakabaveh'in sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer, Türkiye'nin bağımsızlığının 100. yılında Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kuracağını ve bunu engellenmesi için İsveç'ten yardım istedi. İsveç ve Finlandiya'ya seslenen Ömer, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasını Türkiye ile NATO konusunda yapılan anlaşmanın da durdurulmasını istedi.

Milletvekilleri PKK paçavraları ile poz vermişti: İsveç Başbakanından rezalete tepki İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesindeki Sol Parti milletvekillerinin terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçalarıyla verdiği pozu eleştirdi ve bunlarla poz vermenin "aşırı derecede uygunsuz" olduğunu bildirdi.