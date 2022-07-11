Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB), Belçika'nın başkenti Brüksel'de güvenli bir sığınak inşa etmek için çalışmalara başladı. 2024 yılına kadar inşa edilecek olan sığınak, Avrupa Konseyi kompleksi içinde bir yerde bulunacak.

EUobserver'ın haberine göre; Avrupa Birliği, liderlerin gizlilik içinde buluşabilecekleri sığınağı inşa etmek için 8 milyon euro harcıyor. Projeyi anlatan bir AB notu gördüğünü iddia eden EUobserver, odanın yaklaşık 100 kişiyi ağırlayacak şekilde tasarlanacağını bildirdi.

TEMİZLİKÇİLERİN BİLE GÜVENLİK İZNİNE İHTİYACI OLACAK

Bu sığınakta toplantı odası çevrimdışı olacak, ancak tercüman kabinlerini sabitlemek için kablolu mikrofonlar içerecek.

Hem oda hem de bu kabinler, içeriden gelen elektromanyetik ve radyo dalgalarının dışarıdan alınmasını önlemek için 'NATO sertifikalı bir yalıtım kafesi' ile kaplanacak ve içeri girmek isteyen herkesin, hatta temizlikçilerin bile 'GİZLİ AB' güvenlik iznine ihtiyacı olacak.

TELEFON VE AKILLI SAAT YASAK

Tesis, herhangi bir gizli dinleme cihazını tespit etmek, bulmak ve etkisiz hale getirmek için toplantılardan önce ve sonra aranacak ve giren herkesin telefon, dizüstü bilgisayar, akıllı saat, elektronik anahtarlık ve işitme cihazlarını ses geçirmez dolaplarda bırakması istenecek.

GÜVENLİK TEHDİDİ Mİ GENEL İHTİYAT DUYGUSU MU?

EUobserver, güvenliğe bu yoğun odaklanmanın "Rus veya diğer gizli dinleyicileri" engellemeyi amaçladığını yazdı. Bununla birlikte, AB'nin odayı belirli bir güvenlik tehdidine cevap olarak mı yoksa genel bir ihtiyat duygusuyla mı inşa ettiği bilinmiyor.

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