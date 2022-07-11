Türkiye Gazetesi

ABD’de silahlı saldırı haberleri ile sarsılıyor. Peş peşe gelen saldılarla mücadele eden ABD, önlem almak için Biden silah güvenliği tasarısını imzaladı. ABD’nin California eyaletinde bulunan Downey kentindeki bir evde düzenlenen partide silah sesleri yükseldi.

California eyaletindeki bir evde düzenlenen partide meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

SALDIRININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Yerel saatle 00.45 civarında silah sesleri üzerine ihbar alarak olay yerine gelen polis, evde 4'ü erkek toplam 5 yaralı tespit etti. Yaralılardan 3'ü olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi ise hastaneye sevk edildi. Polisin “münferit bir olay” olarak nitelendirdiği saldırının nedeni ise henüz netlik kazanmadı.

ABD’de 186 günde 317 silahlı saldırı düzenlendi ABD’deki silahlı şiddet olaylarını kataloglayan Gun Violence Archive, ABD’de bu yıl 186 günde saldırgan dışında 4 veya daha fazla kişinin vurulması veya öldürülmesini içeren 317 silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Danimarka'da AVM'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var ​Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.