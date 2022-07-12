Türkiye Gazetesi

ABD’nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde acil oturumda bir araya gelen BM Güvenlik Konseyi, Türkiye üzerinden Suriye’ye giden yardımlara yönelik kurulan BM sınır ötesi yardım mekanizmasını 6 ay süreyle uzatılması konusundan anlaştı. Oturumda yardımların uzatılması için yapılan oylamada, 15 üyeli Konsey’de 12 ülke "lehte" oy kullanırken, ABD, İngiltere ve Fransa ise "çekimser" kaldı.

RUSYA VETO ETMİŞTİ

BMGK’nın 5 daimi üyesinden biri olan Rusya'nın "vetosu" nedeniyle cuma günü yardımların uzatılması onaylanamamış, Türkiye üzerinden Suriye’deki mültecilere giden yardımlar 10 Temmuz'da sona ermişti.

HER AY 800 TIR GİDİYOR

Söz konusu yardımlar çerçevesinde her ay yaklaşık 800 tır, Suriye’nin kuzeybatısında bulunan 4,1 milyon sivile yardım sağlıyor. Tır ve kamyonlar, 2014'ten bu yana Esad rejiminin kontrolü dışındaki bölgelere Gıda, ilaç, barınak ve diğer hayat kurtaran yardımları taşıdı.

BMGK’nın 5 daimi üyesi Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere’nin veto yetkisini kullanmaması ve en az 9 üyenin onayı ile BMGK’da kararlar kabul edilebiliyor.

Dışişleri'nden Kuzey Batı Suriye açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri'nden, Kuzey Batı Suriye’ye yönelik "BM Sınırötesi İnsani Yardım Mekanizması"nın uzatılması ile ilgili açıklama geldi.

Son dakika: Rusya'dan Suriye'ye insani yardım vetosu Suriye'de milyonlarca kişiye Türkiye üzerinden insani yardımların yapılmasına imkan tanıyan ve 10 Temmuz'da süresi dolacak olan mekanizmanın görev süresinin uzatılmasını Rusya veto etti.