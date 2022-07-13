Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik yaptırımları nedeniyle Rus gazına bağımlı olan Avrupa’da enerji fiyatları artmaya devam ediyor. Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas düzenlediği basın toplantısında, “Ukrayna'da uzayan savaş ve (Rusya'ya karşı) Brüksel yaptırımları nedeniyle, Avrupa'da enerji fiyatları fırladı ve kıtanın büyük bölümünde bir enerji krizi patlak verdi” ifadelerini kullanarak, "Son günlerde, Avrupa'nın sonbahar-kış sezonu için büyük olasılıkla yeterli gaza sahip olmayacağı açıkça ortaya çıktı" dedi.

7 MADDELİK EYLEM PLANI HAZIRLANDI

Macar ailelere ve ülke ekonomisine enerji sağlamak için Macar hükümetinin enerji sektöründe “acil durum” ilan ettiğini duyuran Gulyas, gelecek ay yedi maddelik eylem planının yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Hükümet hazırladığı 7 maddelik eylem planı içerisinde, yıllık doğal gaz üretiminin 1,5 milyar metreküpten 2 milyar metreküpe çıkarılması, kömür madenciliğinin genişletilmesi, şu anda çalışmayan linyit yakıtlı elektrik santralinin tekrar faaliyete alınması, enerji ihracatının yasaklanması ve Macaristan'ın tek nükleer santrali olan Paks Nükleer Santrali’nin hizmet süresinin uzatılması gibi önlemler yer alıyor.

Hükümetin bu acil durum önlemlerini alarak ülkedeki normal enerji arzını makul fiyatlarla sağlamayı beklediğini kaydeden Gulyas, "Macaristan'ın enerji güvenliğini garanti etmek ve nüfus için elektrik faturalarını azaltmak istiyoruz" dedi.

15 YILLIK ANLAŞMA İMZALAMIŞLARDI

Macaristan büyük ölçüde Rusya'dan gelen fosil yakıtlara bağımlı ve geçen yıl Rus enerji şirketi Gazprom ile doğal gaz alımı için 15 yıllık bir anlaşma imzalamıştı. Macaristan, petrolünün yaklaşık yüzde 65'ini ve doğal gazının yüzde 85'ini Rusya'dan alıyor.

Enerji krizi büyüyor: AB Rus gazının tamamen kesilmesine hazırlıklı olmalı Enerji krizi ile yüz yüze gelen Avrupa’ Rusya’dan gelen gazın tamamen kesilmesi ihtimaline hazırlanıyor. Fransa’da konuşan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen AB’nin gaz akışının daha fazla kesintiye uğramasına hazırlı olması gerektiğini dile getirdi.

İngiltere'de 'Rus gazı' korkusu: Bu kış 6 milyon hane elektriksiz kalabilir Rusya'nın Avrupa ülkelerine olan gaz arzını durdurması ile birlikte İngiltere'de yaklaşık olarak altı milyon hanenin elektrik kesintilerine maruz kalabileceği belirtilirken, Rus petrolünün ithalatını yıl sonuna kadar sona erdirme sözü veren ülkede elektrik arzını artırmaya yönelik adımlar atıyor.

Ukrayna'dan çok konuşulacak Rus gazı hamlesi! Vanayı kapatıyor Rusya Ukrayna’ya yönelik saldırgan tutumunun devam etmesi nedeniyle ekonomik olarakta pek çok ülke tarafından yaptırımların merkezi haline geldi. Rus enerji şirketi Gazprom'un Temsilcisi Kupriyanov, Ukrayna’nın, Sohranovka adlı doğal gaz dağıtım noktasından Rus gazı alımını durduracağına yönelik bilgilendirildiklerini ve bunun nedenini anlayamadıklarını söyledi.